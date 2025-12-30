Sabrina Rojas defendió a Wanda Nara y reveló que también le fueron infiel con Claudia Ciardone

Sabrina Rojas se encuentra adelante la conducción de SQP (América TV) mientras Yanina Latorre disfruta de sus vacaciones en los Estados Unidos. Y aunque muchas personas no creían que podría llevar la misma chispa que su picante colega, la actriz sorprendió a todos al hablar de uno de los casos de infidelidad más comentados de la semana y sumar datos inesperados.

Todo comenzó cuando en el programa dieron pie a contar todos los detalles de los mensajes que Martín Migueles, el actual novio de Wanda Nara, le enviaba a su expareja, Claudia Ciardone. “Él está muy preocupado por estos chats, yo hoy leí uno, y la verdad lo digo, él es un déspota”, lanzó sin filtro alguno Rojas. Fue entonces que el panelista Martín Salwe le consultó: “Pero pará, ¿son verdaderos? Porque hoy supuestamente Wanda dijo que eran fakes”.

Poniéndose en el lugar de la Wanda, Sabrina respondió sin vueltas: “Las cornudas salimos con esas historias, te lo digo por experiencia”. Acto seguido, analizó las últimas fotos que salieron de los enamorados durante sus vacaciones en Punta del Este: “Están con esa luz de atardecer y todo —al presentar las últimas fotos de Wanda y Migueles—. La cornuda cuando el tipo tiembla, los obligamos a hacer cosas. ‘Vas con la mejor luz, que no se me vea la celulitis, te sentás y decís que me amás’, puesta en escena, exacto”.

Wanda Nara y Martín Migueles en Punta del Este Marcelo Rodriguez

Minutos más tarde, el ciclo tuvo como invitada a Claudia Ciardone, quien brindó un móvil desde Uruguay. Pero antes de dar comienzo a las preguntas sobre su relación con Migueles, Rojas aprovechó la oportunidad para sacar a la luz un conflicto que tuvieron ambas en el pasado por un hombre. “Me acordé de algo con Claudia, que después quiero que hablemos... ¿Lo puedo decir ahora? ¿Sabés qué puede ser? Algo de nuestra juventud...“, exclamó para tratar que la invitada recordara su cruce.

A lo que Ciardone respondió ingenua: “¿Qué?“. Fue entonces que Sabrina Rojas reveló que un exnovio también le había sido infiel con ella. “¿Sabés que yo fui engañada con Claudia Ciardone? Me acabo de acordar, no fue el padre de mis hijos. La encaré en un baño, ¿te acordás?”, le consultó en vivo a la exmediática, quien quedó atónita y solo llegó a justificarse al decir: “Éramos muy chicas”.

“Yo la encaré en un baño. ¿Te acordás? ¡Hermoso! Me acabo de acordar“, siguió con ironía la conductora. Para dejar en claro que ya está perdonada por lo ocurrido años atrás y para bajar el tono de la conversación para no hacer sentir incómoda a su invitada, agregó: ”Pero bueno, ese chico era muy tremendo. Después lo hablamos en privado, Claudia".

Claudia Ciardone reveló qué le dijo a Martín Migueles cuando intentó invitarla a salir

Acto seguido, Ciardone contó cómo fue su reciente diálogo con Migueles, a quien ella le habría puesto un freno desde el minuto uno por estar en pareja. “Me contacta desde una persona en común, me manda un mensaje desde su celular. Que a mí me pareció bien porque fue un mensaje de disculpas por como se había comportado anteriormente conmigo. Hasta ahí me pareció perfecto y ningún problema. De hecho le tomé las disculpas y le dije que no eran necesarias porque en ese momento no éramos novios, nos estábamos conociendo”, desarrolló.

Claudia Ciardone quedó en el medio de la relación de Wanda Nara y Martín Migueles (Foto: Instagram @wanda_nara @clauciardone)

“Dos veces fueron las que me escribió, los primeros días de diciembre. Me mandó mensajes y me llamó también. Fue el 2 de diciembre y como dos semanas después. En el primer llamado me insistió para verme y obviamente no era para tomar un café porque yo sé cómo él habla. A lo que yo le dije que estaba en pareja y que no. Le di como consejo que no haga esas cosas”, aclaró.