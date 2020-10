Christian Petersen contó en el reality culinario la historia de la pasta Nino Bergese y comparó la actualidad con la posguerra, época en la que se inventó este plato Crédito: eltrece

Durante el último programa de El gran premio de la cocina, conducido por Carina Zampini, los participantes tuvieron que amasar pastas para conquistar a los jurados Christian Petersen, Felicitas Pizarro y Mauricio Asta. Un plato en particular llamó la atención y Petersen explicó su origen.

La pasta en cuestión es la denominada Nino Bergese. Los participantes tenían que rellenarla con espinaca, ricota y la yema de un huevo. Al ser cortada al medio, la yema tenía que "correr", es decir, estar líquida, pero no cruda. "La entrega de los 40 minutos está a cargo de Julián y Chiqui, justamente son los dos cocineros que están más en riesgo, son los últimos en la tabla de posiciones y tienen esta entrega de este raviolón. ¿Es como un raviol grande el Nino Bergese?", preguntó la conductora.

Petersen, que muchas veces es el encargado de contar la historia de los platos en el programa, explicó: "Es un raviol grande. La verdad es que los dos están complicados, les tocó la pasta más difícil porque es muy alcahueta, si se pasa de cocción y la yema te queda como un huevo duro, no está bueno". Pizarro interrumpió y aseguró que esta pasta era "muy técnica".

El chef siguió con su descripción haciendo una comparación entre el presente y el pasado: "Si la masa no está bien hecha, cuando va a la cocción se mueve todo el raviol y la yema no corre. Si el relleno no está firme, no hace de contención de esa yema. Son pequeños detalles de un plato muy novedoso, que además surgió en la cocina en momentos como ahora".

Y agregó: "Es de un cocinero que resurgió después de la guerra y dijo 'hagamos un plato elegante con productos muy baratos'. Nino Bergese inventó este plato, es una cosa antigua italiana con algo moderno, con muy bajo costo pero con mucha técnica".

Luego, Zampini preguntó si era un raviolón por plato y Pizarro le respondió que sí. Luego, hablaron del tamaño que debía tener. La presidenta del jurado dio su teoría: "10 por 10 centímetros. En realidad, no es que tenga que tener un tamaño exacto, sino que adentro tiene que entrar una buena cantidad de espinacas y la yema".

En otro momento, más adelante, Petersen volvió a hablar de esta pasta con Juan Marconi, el coconductor, y amplió la historia haciendo énfasis en el contexto que la originó: "Nino Bergese es un cocinero que, después de la Segunda Guerra Mundial, trabajaba para las grandes esferas italianas y le pedían platos sofisticados. Como no había materia prima y no había presupuesto, inventó esta pasta que es un invento entre la tradicional, bien italiana, con un poquito de modernidad. Es muy linda de comer".

Para cerrar, se refirió a las personas con las que aprendió a preparar esta receta: "Tuve suerte de hacerla con dos italianos, quizás los dos italianos que más saben de pasta en Latinoamérica, uno es Donato (de Santis) y el otro es Ennio Carota, que está en Chile".