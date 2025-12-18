El momento en que Nick Reiner se entregó mientras la Policía lo acorralaba tras el asesinato de sus padres

El impactante momento en que Nick Reiner, hijo de Rob y Michele Reiner, fue detenido por la Policía en una calle de Los Ángeles tras ser visto en una estación de servicio quedó registrado en video horas después del asesinato de sus padres el pasado domingo, según informaron las autoridades este martes.

El joven, quien ya compareció ante un tribunal, no puso resistencia al arresto. El hecho quedó grabado por una cámara de seguridad y en el video se ve a los agentes acorralándolo con sus armas para efectuar la captura.

La detención de Nick Reiner en Los Ángeles

Cómo fue la detención

Nick fue localizado en el área del Parque de la Exposición, cerca del campus de la Universidad del Sur de California, a unos 20 kilómetros del domicilio de sus padres, ubicado en el adinerado barrio de Brentwood, explicó Alan Hamilton, subjefe de policía de Los Ángeles, durante una rueda de prensa. “Los oficiales se acercaron a él y lo arrestaron sin incidentes”, agregó.

El hijo mediano de la familia Reiner, de 32 años, no mostró indicios de resistirse ni intentó huir tras ser visto por la policía, por lo que fue “detenido sin problemas y trasladado” a las instalaciones policiales.

Rob Reiner, Michele Singer Reiner, Romy Reiner y Nick Reiner en la premiere de Spinal Tap II: el final continúa, en septiembre pasado Richard Shotwell - Invision

Hamilton también señaló que el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) se enteró del hecho a través de una solicitud del Departamento de Bomberos de la ciudad.

"Nosotros respondimos a su pedido de asistencia en el lugar del incidente. Nuestros oficiales iniciales de West LA que acudieron determinaron que se había cometido un crimen y notificaron de inmediato a nuestra división de robo y homicidios", apuntó.

Tras su arresto el pasado domingo como principal sospechoso del asesinato de sus padres, Reiner contrató al reconocido abogado defensor Alan Jackson para su representación legal.

Nick se enfrenta a cargos de homicidio agravado tras la muerte de sus padres, que podrían acarrearle una condena de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional o la pena de muerte.

Rob Reiner y Michele Singer Reiner. Amy Sussman - Getty Images North America

Por el momento se desconocen los motivos que pudieron llevarlo a cometer el supuesto crimen. Sin embargo, allegados aseguraron que hubo una discusión familiar en una fiesta navideña en casa del comediante Conan O’Brien, según Los Angeles Times.

Nick Reiner vivía en una casa anexa a la de sus padres, tras luchar por décadas con una adicción a las drogas y al alcohol.

Las causas de la muerte

La autopsia —cuyos resultados se conocieron recientemente— determinó que la causa del deceso de la pareja, que fue encontrada sin vida en su casa, fue “homicidio”, lo que sugiere que sus muertes fueron causadas por una tercera persona.

Por Geraldine Bajonero Vásquez