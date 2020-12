Christian Petersen destrozó ayer en el reality culinario a las papas fritas del plato del equipo verde y amenazó con renunciar al jurado Crédito: eltrece

Los jurados de El gran premio de la cocina (eltrece), Christian Petersen, Felicitas Pizarro y Mauricio Asta, se caracterizan por ser exigentes. Ayer, ante un plato con unas papas fritas que se veían muy oscuras, Petersen se mostró indignado con el equipo verde.

La temática del día fue hamburguesas caseras. Uno de los desafíos fue realizar en 70 minutos unas hamburguesas con pan casero y papas fritas. Andrés, participante del equipo verde, fue el designado para recibir la devolución del jurado.

"El equipo verde va a tener el récord de las papas más feas del mundo, ¿qué les pasó? Están crudas, atigradas, aceitosas, blandas", afirmó Petersen. "Cuando Feli pasó al segundo plato estábamos con Eva atrás mirando. Dijimos 'che, ¿y las papas?'", comenzó a justificarse el participante.

Andrés explicó que "pusieron tarde" las papas a freír Crédito: eltrece

"No teníamos las papas y faltaban 15 minutos, las cortamos, las salteé un poco con la manteca que tenía en la plancha, porque no teníamos sartén y las mandamos a la fritura unos minutos hasta que salgan. Preferimos entregarlas antes que no entregarlas. Más que nada para presentar la salsa y todo lo que preparamos por arriba porque eso sí lo habíamos armado", expresó Andrés.

Petersen probó el plato mientras lo escuchaba atentamente. "Yo anotaría todo lo que me dijiste y haría el decálogo de lo que no hay que hacer en la cocina para hacer papas fritas. ¿Ustedes están enojados conmigo por algo en especial?", dijo serio el chef. "No, ¿por qué motivo?", le respondió rápidamente Andrés. "Porque esto es como un golpe al jurado. ¿Ustedes quieren que renuncie? ¿A ustedes les pagó otro cocinero para que yo me vaya de acá?, le consultó irónicamente el chef.

"Osvaldo", gritó en broma Felicitas Pizarro, jurado del programa. "Osvaldo Gross, que va a venir a ocupar su lugar", agregó la conductora Carina Zampini refiriéndose al famoso pastelero que comparte canal (Gourmet) con los jurados. Petersen aseguró entre risas: "No me van a hacer renunciar".