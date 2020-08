Emmanuel prsentó un plato que el propio Christian Petersen calificó como "pornográfico" Crédito: eltrece

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 24 de agosto de 2020 • 20:52

La octava temporada de El gran premio de la cocina (eltrece) se encuentra en sus momentos finales y la tensión invade el concurso, pero hay espacios para las bromas y la distensión. En el desafío de hoy, Emmanuel, uno de los participantes, tuvo realizar en 40 minutos una tortilla rellena de jamón y queso con una ensalada. "Es pornográfica", sentenció Christian Petersen, uno de los jurados del programa.

La tortilla rellena fue el hit de la emisión y Petersen comentó al aire que la serie de Netflix, Street Food, estrenada en julio, le dedicó un episodio. "Las chicas de las 3" es el puesto en el Mercado Central que protagoniza el programa y hace esta tortilla rebozante de queso.

Para el otro jurado, el pastelero Mauricio Asta, la tortilla fue "un gol" y le halagó el punto de la papa. "Está para chuparse los dedos", definió. Durante todo el programa, pero sobre todo en las devoluciones, a Emmanuelse lo pudo ver con los pómulos colorados. Asta no se lo dejó pasar. "Empezás a ponerte colorado", le dijo. Y agregó: Andás en algo, ¿qué estás escondiendo que te tiene contento?".

El participante empezó con rodeos: "Me pasaron muchas cosas, no me voy a poner mal, no voy a perder energías, tengo cosas mas importantes". Luego Carina Zampini, la conductora, se refirió lo importante del "orden de prioridades". En ese sentido, Emmanuel recordó que en la edición anterior del programa, en la que también participó, "había sufrido".

Zampini y Asta se quedaron con ganas de saber más sobre la vida amorosa del participante. Entonces Emmanuel se sonrojó más y confesó: "Puede ser, es reciente, todo por redes sociales". Y Asta se mostró feliz por haber acertado: "Ojo de loca no se equivoca". Zampini también participó de la noticia: "Cómo te cambia el amor, somos una gran familia".