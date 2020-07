El gran premio de la cocina: ¿Por qué le mintió Jakub a Felicitas Pizarro?

El participante del equipo rojo confesó que le mintió a la presidenta del jurado. Fuente: LA NACION

Jakub es participante del equipo rojo y uno de los competidores más polémicos de todo el programa. Este viernes de eliminación, con la tensión que había en el piso, una confesión del chef dejó a todos sorprendidos y si bien no le jugó en contra, al jurado no le gustó nada.

Había que jugársela porque se decidía qué cocinero se volvía a su casa con las manos vacías y Jaklub no quería ser esa persona.La consigna era preparar platos calientes y él decidió inventar una receta de pastas picantes para sorprender.

Una decisión osada para un viernes de eliminación. Arriesgarse tanto a probar algo distinto con un plato clásico como son los sorrentinos, fue una jugada que podía no funcionar. Y, de hecho, no funcionó.

Cuando la presidenta del jurado, Felicitas Pizarro, pasó por la cocina mientras él preparaba su plato, le preguntó si era la primera vez que lo hacía. En ese momento, Jakub dijo que no con mucha seguridad.

Cuando llegó la hora de la degustación, la conductora Carina Zampini le preguntó al participante del equipo rojo si era una salsa que cocinaba usualmente y la respuesta de Jakub dejó a todos sorprendidos.

"No, la verdad que no, pero me quería arriesgar y sabía que si a Felicitas le decía que nunca lo había hecho iba a intentar persuadirme para que no lo haga, y yo quise innovar", sostuvo Jakub.

"Ah, o sea que le mentiste al jurado", marcó Zampini enojada. "Es que sí, porque sino no lo iba a hacer y yo quería ir por acá", remarcó.

Por su parte, la presidenta del jurado no tuvo muchos problemas con la mentira pero sí algunos con el plato. "Me gusta que te la juegues pero está muy picante y se pierde. Te arriesgaste y fue demasiado", dictaminó.