El gran premio de la cocina: sorpresa y desilusión por las pastas del fracaso

Este lunes 29 el menú eran ñoquis y el obstáculo, sorprender al jurado con nuevos sabores.

El viernes pasado, en El gran premio de la cocina , el equipo verde y el equipo rojo pelearon fuerte al cocinar un plato de pastas rellenas. Si bien fue " El tano " quien llevó la delantera, Damián estuvo muy cerquita. "Cuenta la historia que vino un italiano y cocinó un gran plato de pastas, y de repente vino un argentino y casi que lo superó", comentó irónico en su momento el jurado Christian Petersen .

Este lunes, al ser 29, el menú era de pastas y todos los participantes tuvieron que preparar cuatro platos distintos de ñoquis. Era la posibilidad del Tano, capitán del equipo verde, de volver a ser el mejor y desterrar las dudas: ¿las pastas argentinas son mejores que las italianas?

Pero ya desde el inicio y con el menú, el capitán advirtió: "No me gustan los ñoquis". Ante esa negatividad, que tanto el coconductor Juan Marconi como la conductora Carina Zampini marcaron, era bastante obvio que todo iba a salir mal.

El capitán del equipo verde se negó desde el inicio a cocinar los ñoquis ya que no le gustan. "Lo hice porque era la consigna, pero los hago mal", se defendió. Fuente: LA NACION

Ñoquis de papa y de calabaza eran la especialidad que los participantes debían replicar en sus platos. "No sólo no me gusta comerlos, sino tampoco me gusta hacerlos", sostuvo el Tano, ya resignado ante la dificultad del menú. "La calabaza la conocí acá en la Argentina"

"Me parece que estabas negado desde el primer momento y no hay nada peor que comer un plato de un cocinero negado. El mal humor tuyo está acá, los ñoquis no tienen forma, la papa está cruda, la salsa no está bien y los ñoquis de suflé se desgranaron todos", indicó contundente Christian Petersen .

El plato de ñoquis mixtos de "El tano" desilusionó a todo el jurado y desterró así la idea de que todos los italianos cocinan siempre las mejores pastas. Fuente: LA NACION

"No me gustaba hacer ñoquis y había una razón, era esta", respondió el Tano, un poco en serio y otro poco en chiste. Por su parte, la cocinera Felicitas Pizarro coincidió con el parrillero y acotó: "Me sorprendió verte así. Esto es algo simple. No entiendo cómo pudo fallar tanto".

"Fallan los de papa, fallan los suflé y falla la salsa. Viendo lo que presentaste hace poco, son dos personas distintas, hay un abismo. Este es de un principiante y el otro de un experto", finalizó, durísima, la presidenta del jurado.