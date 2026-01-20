El baile de la discordia: un testigo le dio la razón a Brooklyn Beckham en su dura acusación contra su madre, Victoria

Un invitado de la boda de Brooklyn Beckham y Nicola Peltz salió a hablar por primera vez luego de las polémicas declaraciones del hijo mayor de David y Victoria Beckham, quien aseguró que su madre bailó “de forma inapropiada” con él en la ceremonia, celebrada en 2022.

Stavros Agapiou, pareja del DJ británico Fat Tony, a quien se le pidió que actuara en la recepción de la boda de Peltz y Brooklyn, respaldó al influencer gastronómico en un comentario de Instagram que ahora ha sido eliminado. “Yo estaba allí y ella hizo lo que él dice”, escribió Agapiou. Tras borrar su respuesta, el hombre escribió otro mensaje con un tono diferente: “¡Bien por él, por haber hablado por fin!“, alegó respaldando al joven.

Brooklyn Beckham y Nicola Peltz Instagram @nicolaannepeltzbeckham

Después de que su comentario se hiciera viral, Agapiou publicó el martes en sus historias de Instagram una selfie frente al espejo con el siguiente mensaje: “A partir de ahora mantendré la boca cerrada”.

Los comentarios del copropietario de la marca de ropa Arrogant Hypocrite se producen después de que Brooklyn publicara una declaración mordaz sobre su familia, de la cual hace ya un tiempo que se encuentra distanciada. En la extensa publicación, el chef de 26 años afirmó que sus famosos padres, Victoria y David, intentaron “arruinar” su relación con Peltz, de 31 años.

“He guardado silencio durante años y he hecho todo lo posible por mantener estos asuntos en privado. Desafortunadamente, mis padres y su equipo han seguido recurriendo a la prensa, dejándome sin otra opción que hablar por mí mismo y decir la verdad sobre solo algunas de las mentiras que se han publicado”, escribió Brooklyn como preámbulo

Brooklyn Beckham junto a su esposa y sus padres

Para ejemplificar sus sentimientos, contó algo que pasó el día de su casamiento, en donde la ex Spice Girl intentó robarle el protagonismo a la novia. “Mi madre canceló la confección del vestido de Nicola a último momento, a pesar de lo emocionada que estaba ella estaba por lucir su diseño, lo que la obligó a buscar urgentemente un vestido nuevo”, escribió.

El joven también afirmó que Victoria supuestamente “se apropió” de su primer baile con la novia en una maniobra “profundamente hiriente”. “Mi madre me estaba esperando para bailar. Bailó de forma muy inapropiada delante de todos. Nunca me he sentido más incómodo ni humillado en mi vida”, confesó.

La publicación de Brooklyn Beckham sobre el distanciamiento de sus padres (Instagram: @brooklynpeltzbeckham)

“Marc Anthony, amigo de los Beckham, se ofreció a cantar como regalo en la boda. Antes de que empezara la canción, Marc Anthony le pidió a Brooklyn que subiera al escenario y luego anunció: ‘¡La mujer más hermosa de la noche, sube... Victoria Beckham!’”, le reveló una fuente a People meses atrás mientras aseguraba que la novia se había sentido muy incómoda ante esta intervención: “Nicola sintió que Victoria arruinó su boda y no podía entender por qué”, explicó el testigo.

“La noche de la boda mi familia me dijo que mi futura esposa no era de sangre ni familia”, agregó Brooklyn en su descargo, para demostrar el desprecio que sus padres tienen hacia la actriz. “La marca Beckham es lo primero. El ‘amor’ familiar se decide por cuánto publicas en las redes sociales o qué tan rápido dejas todo para aparecer y posar para una foto familiar”, relató.

Lejos de intentar una reconciliación, Brooklyn concluyó su descargo diciendo que, desde que eligió alejarse de sus padres, siente “paz y alivio”. “Mi esposa y yo no queremos una vida marcada por la imagen, la prensa o la manipulación. Lo único que queremos es paz, privacidad y felicidad para nosotros y para nuestra futura familia”, remató el joven, que en el escrito también habló de sus hermanos.