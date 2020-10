Petersen probó unos arrolladitos de papel de arroz y los calificó de "babosas", generando una picante burla por parte de Zampini Crédito: eltrece

Una de las consignas de este miércoles en El gran premio de la cocina, la competencia conducida por Carina Zampini, fue realizar unos arrolladitos de papel de arroz con relleno de verduras. El plato fue un desafío para Gustavo y Matías, dos de los participantes, que nunca habían preparado la receta vietnamita.

Matías presentó sus arrolladitos en la zona de degustación para que los jurados Christian Petersen, Felicitas Pizarro y Mauricio Asta los probaran, pero no tuvieron una buena recepción. El primero en decirlo fue Petersen: "Feli es descubridora de sabores diferentes, como mi hermano, por eso está acá, por eso es la presidenta del jurado. Por eso quiero que me ayudes y me digas si viste alguna vez algo parecido a esto".

Los arrolladitos de papel de arroz de Matías tenían una textura "pringosa" Crédito: eltrece

Pizarro, que contó que viajó a Vietnam para su luna de miel y probó este plato, le respondió seria: "No, igual hoy no estamos recorriendo lugares, ellos con el papel de arroz tenían que hacer un arrolladito, probalo y juzgalo con tu paladar. Yo no los probé todavía, a simple vista están más 'babosongos' que los de Gustavo".

El papel de arroz es transparente y permite que se distinga el relleno. Los arrolladitos de Matías se podían ver con una textura "pringosa" y con el relleno todo mezclado. Petersen agarró uno, puso cara de asco y espetó: "¿Esto es así, como una babosa sin la parte de arriba?". Zampini se impresionó y se burló de lo que decía: "Chris, esos comentarios lo primero que hacen es que se recree la imagen en nuestra mente".

La conductora se impresionó con la reacción de Petersen al probar los rollitos y bromeó sobre la idea que se le vino a la cabeza Crédito: eltrece

Finalmente, el chef dio una devolución más formal: "Me parece que te faltó un poco el manejo del papel de arroz, está muy blando, no es lindo a mi estilo de paladar probar este tipo de comidas, reconozco que no soy un experto en estos sabores. Las salsas me gustan las dos, están desprolijos, el relleno parece un cambalache adentro".