Qué es la placa planta de Gran Hermano y quién es el primer nominado en su debut
El reality sumó una nueva dinámica que apunta directamente a los participantes más pasivos dentro de la casa
- 2 minutos de lectura'
Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) incorporó una nueva mecánica al juego que promete generar tensión entre los participantes: la “placa planta”, una instancia pensada para que el público pueda señalar y eventualmente eliminar a aquellos concursantes que pasan inadvertidos dentro de la casa. La dinámica fue presentada como una herramienta adicional dentro del formato para exponer a los jugadores que, según la percepción del público o del propio juego, no se involucran en las estrategias ni en los conflictos del reality.
Desde la producción explicaron que esta modalidad funcionará como una instancia de señalamiento público hacia los participantes considerados “plantas”. Con ese término se identifica a quienes evitan enfrentamientos, no generan contenido dentro de la casa o mantienen un perfil demasiado bajo en la competencia.
Según detalló el conductor Santiago del Moro ante las cámaras, esta instancia permitirá que el público decida quién debe abandonar el programa entre los jugadores señalados bajo esta categoría. De esta manera, se busca incentivar una participación más activa de los concursantes y evitar que algunos avancen en el juego sin involucrarse en la dinámica general.
El primer nominado de la placa planta
El debut de esta modalidad no tardó en tener su primer protagonista. El jugador Juani Car fue el primero en quedar fulminado en la placa planta, tras la decisión del líder de la semana. La fulminación estuvo a cargo de Franco Poggio, quien argumentó que considera que su compañero se mantiene demasiado en las sombras dentro de la casa.
Según expresó, siente que hasta el momento Juani no se involucró lo suficiente en el juego ni mostró una estrategia clara frente a sus compañeros. A su vez, iría de grupo en grupo a escuchar conversaciones para llevar adelante sus próximas decisiones en la competencia.
