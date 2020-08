La conductora retó a su compañero en vivo: "¿Qué hacés, Marconi?" Crédito: eltrece

29 de agosto de 2020 • 10:33

En el reality culinario de eltrece, la conducción es relajada y fresca, aunque los nervios de los cocineros por momentos invadan el estudio. Carina Zampini y Juan Marconi son los conductores de El gran premio de la cocina y, en la última edición del programa, protagonizaron un insólito cruce.

Durante el final de la emisión de este viernes, Zampini describía el desarrollo de las próximas etapas del certamen, luego de la eliminación de una de las participantes, Maia. A continuación, comenzó a despedirse, como todos los días.

"Muchísimas gracias a los cocineros, señores de del jurado, un placer, mi vida un placer como todos los días, gracias a ustedes por acompañarnos, nos encontramos el lunes en esta nueva etapa, el cuadrangular, acá en esta fiesta... ¿Qué hacés Marconi?", cortó, sorprendida.

Juan Marconi trató de explicar que el saco que se estaba sacando "le molestaba" Crédito: eltrece

Marconi se apuró a responder: "Me estaba acomodando el saco nada más porque me estaba doliendo, pero no estaba en plano". La conductora y actriz siguió con tono de sobresalto y hasta hizo un bailecito con los brazos para explicarle al público lo que había pasado: "Mientras yo estoy hablando con usted que está en su casa, el señor Marconi, que no está en plano, baila y se saca el saquito. Usted tiene que saberlo".

"Está muy bien", le respondió su compañero de El gran premio de la cocina. "Marconi, concentrate", fue la orden con la que Zampini cerró finalmente el programa. Con altos niveles de tensión, el ciclo terminó la semana con una nueva eliminación. Maia no logró tener el puntaje para pasar de ronda y tuvo que dejar el concurso. La participante ya había sido eliminada anteriormente pero volvió para reemplazar a otro concursante, Emma, que se lesionó un brazo.