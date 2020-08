Emma se quebró el brazo haciendo "bicycle motocross". El jurado lamentó su partida Crédito: eltrece

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 26 de agosto de 2020 • 18:25

El certamen de cocina que se emite todas las tardes en eltrece tuvo un giro inesperado. Emmanuel Escobar, uno de los participantes, tuvo un accidente que dejó su brazo izquierdo inmovilizado y que no le va a permitir seguir en El gran premio de la cocina. Lo reemplazará Maia Grisoski, la última eliminada del programa.

Carina Zampini, la conductora del reality, interrumpió la apertura habitual del programa para dar la mala noticia. "Nos entristece que abandone la competencia de esta manera", expresó, conmovida. Explicó que el participante "se quebró el brazo y no va a poder seguir".

Emmanuel contó que practica BMX, cuyas siglas significan Bicycle Motocross, una disciplina del ciclismo que se hace con bicicletas de rodado 20 y que se caracteriza por la realización de acrobacias. "En las prácticas de deporte son riesgos, me pasó, me tocó, no me lo esperaba", dijo el concursante especializado en carnes asadas.

El jurado se mostró apenado por la salida de Emma. "Me quedé con las ganas, se te veía muy bien posicionado", le dijo Felicitas Pizarro. "Me entristece, cuando veas este tema en un futuro, te vas a dar cuenta que por algo fue, algo mejor vendrá", lo consoló el pastelero Mauricio Asta.

En ese sentido, el chef Christian Petersen trató de alegrar el momento: "Podemos decir que sos mejor cocinero que ciclista". El coconductor Juan Marconi también hizo una broma: "¿No se va en bici, no?".

Emma ya había tenido un percance durante el programa, pero no de tal magnitud. A finales de junio, el participante se quemó el brazo izquierdo mientras licuaba una sopa. En la emisión de este miércoles, se lo pudo ver emocionado por su renovado paso por la competencia, ya que había participado de la edición anterior: "Hay un nuevo Emma en esta temporada. Tuve una buena respuesta de la gente. Fuimos a competir con mi hermano a Tucumán y salimos campeones. Eso fue algo muy lindo que pude vivirlo".