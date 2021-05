El gran premio de la cocina: una participante quedó en off side y se defendió con una filosa chicana a Christian Petersen

Comenzó la semana en El gran premio de la cocina (eltrece) y con ella la etapa del cuadrangular. En esta oportunidad, pese a todo los pronósticos, fue Nanu quien protagonizó una tensa y a la vez divertida escena. No llegó a tiempo, pero aprovechó y chicaneó al jurado.

Carina Zampini, la conductora del ciclo, hizo la cuenta regresiva para que cada participante dejara en la mesa de degustación su plato de milanesa de cerdo con ensalada y mostaza casera. Nanu no llegó y Carina la aconsejó: “Es importante que cuando ven que ya no les queda tiempo, traigan a la zona de degustación lo que tienen, aunque falte algo”.

Y siguió: “Porque si vos hubieras llegado, por lo menos, te cuentan las milanesas. Es la mitad de la consigna no cumplida. Tengan en cuenta eso. No sé si van a querer degustar y hacer la devolución”. La participante, se defendió: “La verdad no sé qué pasó, porque tenía todo para armar el plato”.

Luego Christian Petersen, pese a que el plato no concursaba, le hizo una breve aclaración: “Hay que ir de menor a mayor, y a veces por estos firuletes de más que quieren hacer en la cocina se olvidan de lo más importante que es llegar”.

Por último y con todo irónico, le sugirió: “No tenés la edad para ser mi hijo pero si fueras mi hijo te diría ‘sos una salama’”. A lo que ella con picardía le contestó: “Sí que tengo la edad”. “¿Qué le dijiste? ¿Sí, tengo la edad? ¿Pero vos te querés cavar la propia tumba?”, le dijo Zampini tentada de la risa. “Es que soy muy joven”, le retrucó Nanu.

