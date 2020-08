En una conversación con Carina Zampini, uno de los seis finalistas reveló cómo participar del programa cambió su vida Fuente: LA NACION

La octava temporada del concurso de cocina de eltrece, y particularmente esta etapa, es una de las más emotivas del ciclo. Los participantes se acercan a la recta final, se disputan los 400 mil pesos y cada uno de ellos se aferra a su lugar en la competencia como nunca antes.

Dana, Damián, Matías, Emma, Jakub y Maia, que ya estuvieron en otra emisión del programa y volvieron por la revancha, tienen que demostrar episodio tras episodio por qué deben ser los elegidos del certamen.

Cada día de la semana, la idea de El gran premio es conocer la historia de los cocineros, que suelen volverse más interesantes llegando a la final. En esa línea, este miércoles fue Damián quien cobró protagonismo y tuvo una cálida charla con la conductora Carina Zampini. Luego de un video en el que contó cómo participar del ciclo le cambió la vida, el concursante además relató cómo es cocinar en un convento.

El pastelero, luego de participar de la temporada anterior, consiguió trabajo en un convento en el que debe alimentar a monjas a diario.

Damián, además de compartir detalles de su vida, recibió elogios de la conductora: "Sos un gran tipo, lo sabemos porque te conocemos mucho", le dijo Zampini Fuente: LA NACION

"Arranqué el año pasado, hace casi un año que estoy. Contento porque antes no tenía trabajo y estar acá me ayudó mucho", indicó, agradecido.

"Me ven todas las tardes y cuando llego al convento me comentan cosas. Ellas tienen gustos clásicos, pero si estuvo muy rico me lo dicen y si estaba muy mal, también. O sea, tengo mi jurado a diario", ironizó.

Por otro lado, Zampini remarcó que el concursante no solo había encontrado trabajo sino también el amor. "Sí. Lo conocí a Brian que es quien me acompaña a diario y creo que eso, encontrar a alguien, es hermoso", finalizó Damián, emocionado.