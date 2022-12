El Grinch: a 20 años de su estreno, revelan un grosero error en la película que pocos notaron

escuchar

Paz y amor son las premisas históricas que se relacionan a la Navidad, y la previa a esta fecha trae consigo el espíritu de estos conceptos, que se ven demostrados y recopilados en una serie de populares películas que se vuelven. Una joven, que cada año repasa las historias más graciosas de la pantalla grande, compartió un video viral donde muestra una escena de su film favorito, El Grinch, pero hace hincapié en un error que encontró en la cinta.

El Grinch es un film protagonizado por Jim Carrey y Taylor Momsen, estrenado en el 2000, que narra la historia de un ser verde que odia la Navidad, que busca arruinar esta fecha festiva en el pueblo Villaquién, donde los ciudadanos viven un gran entusiasmo por este festejo. En su plan se cruza con una niña que busca revivir el sentido de ese día, más allá de la preocupación por dar regalos. La unión de estos dos personajes recorren un camino con dos visiones distintas, llenas de humor y sentimientos.

Una joven mostró un detalle de una escena que otros fanáticos no habían notado (Captura video)

La trama distinta podría ser el condimento que la volvió un clásico film que muchas personas no cesan de verla, sobre todo en Navidad. Y este es el caso de la usuaria de TikTok @redcobweb que reveló que desde hace un tiempo visualizó un detalle en la película, y desde entonces no puede dejar de notarlo. Por ello, lo compartió para que el resto de la audiencia lo perciba y se trata de un error de postproducción, que es casi imperceptible.

“Cada vez que veo El Grinch me doy cuenta de este pequeño error que cometieron, donde se olvidaron de ponerle a Jim Carrey sus lentillas o se olvidaron de editarle los ojos después”, escribió la joven junto a un video de la escena a la que refiere. Se trata del momento en el que el personaje intenta realizar una maldad hacia los ciudadanos pero no puede hacerlo. Allí se lo muestra primero en un plano completo y luego en uno más cercano.

El error en el Grinch

Es en este momento en que la usuaria descubrió que en el primer plano se observan la tonalidad de los ojos marrones del actor, mientras que en luego se ven amarillos, tal cual como el personaje los tiene. La sorpresa incide en que el error no fue tomado en cuenta en los trabajos posteriores que se hacen sobre las filmaciones, más aún tratándose de un proyector con una gran producción al tener en cuenta que se construyó un mundo ficticio desde cero, en el que todos los personajes tienen características particulares.

El Grinch es una de las películas clásicas sobre la Navidad (Captura video)

Rápidamente, muchos fans se hicieron presentes en la publicación que llegó a los más de 600 mil Me gusta. “Honestamente, se ve bien con ojos normales, podría haberle facilitado las cosas a Jim Carrey”; “Vi el Grinch tantas veces y nunca me di cuenta de esto”; “Vi esto tantas veces y me da vergüenza no haberlo notado” y “Lo sigo viendo y no encuentro el error jajaj acostumbrada a verla”, fueron algunos de los comentarios. Otros tantos recordaron las palabras del actor acerca de la gran dificultad que vivió ante la filmación con la particular personificación, que podría ser el motivo por el cual en ciertos momentos no usó lentes de contactos.

lanacionar