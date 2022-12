Secreto en la montaña: Ang Lee reveló que hubo “tensión” entre Heath Ledger y Jake Gyllenhaal en el rodaje

escuchar

Con motivo de una publicación de Empire en la que se recuerda a los grandes actores de la historia del cine, el realizador Ang Lee fue convocado para hablar sobre su experiencia dirigiendo a Heath Ledger en 2005 en Secreto en la montaña , película que le valió un Oscar al cineasta.

El film basado en la obra de Annie Proulx mostraba la relación sentimental que se gestaba entre Ennis del Mar (Ledger) y Jack Twist (Jake Gyllenhaal) mientras trabajaban como pastores de ovejas en la década del 60 en Brokeback Mountain, y cómo ese vínculo clandestino iría a unirlos toda la vida.

Trailer de Secreto en la montaña - Fuente: Youtube

Respecto a su largometraje, Lee lo definió como uno que tiene “el tono elegíaco de un western y una represión retorcida interna”. Asimismo, aludió al personaje interpretador por Ledger: “Está muy reprimido, es gay pero homofóbico, y a menudo no tiene vocabulario para expresar sus sentimientos, así que el aura de Heath impulsa toda la historia”. En este punto, Lee destacó el trabajo previo que hizo Ledger, quien recibió una nominación al Oscar por su brillante interpretación. “Hizo mucha preparación, principalmente por su cuenta, y siempre me sorprendía lo que le aportaba a su trabajo” .

Jack Gyllenhaal y Heath Ledger como Jack y Ennis

“Todos somos muy afortunados de haber podido hacer películas con un actor de ese calibre. Tenía un don divino. Un regalo”, amplió el director, quien remarcó la conexión que tenía Heath con su personaje. “En su corazón, creo que conocía profundamente el carácter de Ennis. A nivel técnico tomaba muy bien la dirección, pero trabajaba solo. No era una persona con la que había que hablar mucho porque era muy independiente ”, añadió sobre su colaboración con el actor, quien falleció el 22 de enero de 2008.

Por otro lado, el director reveló que esa preparación de Ledger lo llevó a tener algunas rispidices con Gyllenhaal. “ Cuando se trataba de Jake, Heath tenía una actitud muy diferente hacia su trabajo. A veces había fricciones, no peleas, sino un choque de estilos. A veces mediaba en eso, pero ambos eran buenos de diferentes formas y siempre hacían el esfuerzo de encontrar un camino ”, aclaró.

El impacto de Secreto en la montaña

Ang Lee, con su merecido Oscar AFP

Basada en el cuento de Annie Proulx incluido en su colección Close Range: Wyoming Stories -adaptado por Larry McMurtry y Diana Ossana- y con la dirección de un Ang Lee, Secreto en la montaña es una obra tan inmensa como el escenario en el que, en 1963, Ennis y Jack cruzaban miradas por primera vez. Ennis era el pragmático, el racional, pero también el cauto, el que fue expuesto a la violencia que se quedó con él; Jack, en cambio, era el impulsivo, el apasionado, el sensible, quien soñaba con una vida mejor, fiel a sus deseos.

Secreto en la montaña Archivo

Nominada a ocho premios Oscar y ganadora de tres (mejor guion adaptado, música original para Gustavo Santaolalla, y dirección), Secreto en la montaña fue vencida en 2006 por Vidas cruzadas en una de las decisiones más cuestionadas de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood.

En cuanto a la elección de los actores, y en lo que fue una apuesta de Lee que podría haber fallado, decidió que Ledger y Gyllengaal no hicieran el casting juntos. “ La química la imagino en mi cabeza y yo me los imaginaba juntos. Jake era la contracara de Heath en cierto punto y eso iba a funcionar para los personajes, lo vi muy claro la primera vez que estuvimos los tres en el mismo lugar, fuimos a cenar en Los Ángeles y supe que no me había equivocado ”, apuntó el realizador.

Gyllenhaal también habló de cómo se sintió profundamente movilizado por lo que, bajo su mirada, era el corazón del relato. “ Lo que unía a Jack y a Ennis no era solo el amor sino la soledad. Ambos se sentían profundamente solos. Eran dos personas que estaban buscando ser amados desesperadamente y eso surge en una intimidad muy especial. Esto pasa en todos lados, y a veces no estamos abiertos a verlo por lo que puede provocar ”, expresó.

El reencuentro de Enis y Jack en Secreto en la montaña

Por otro lado, Secreto en la montaña fue clave para Ang Lee, quien estaba atravesando un cuadro depresivo cuando le ofrecieron dirigirla. El taiwanés estaba contemplando dejar la dirección por el agotamiento que le produjo la realización de El tigre y el dragón y Hulk. Sin embargo, luego de leer la adaptación de Ossana y McMurtry, decidió volver al ruedo a lo grande, aunque con miedo a las críticas. Lee venía de estrenar Hulk, cuya pobre recepción había afectado su salud mental.

Jack Gyllenhaal ganó el BAFTA por su trabajo en Secreto en la montaña

“Me sentía raro, esa película generó mucha bronca en la gente y yo me sentía mal anímicamente, no dormía. Un día lo vi a mi papá y me preguntó qué me pasaba, me dijo que me veía en un estado de depresión. Estamos hablando de alguien que nunca me alentaba a filmar, incluso después de ganar un Oscar [por El tigre y el dragón, en la categoría de mejor película extranjera], pero esa vez me dijo: ‘No estás bien, no sos una persona de 50 años, ¿qué vas a hacer por el resto de tu vida? Tenés que hacer otra película’. Entonces, cuando me ofrecieron Secreto en la montaña, más allá de cómo me encontraba psíquica y físicamente, acepté el proyecto y mi papá murió dos años después”, contó el director en diálogo con About Film.

Escena de Secreto en la montaña - Fuente: YouTube

En cuanto a la temática, su realizador se explayó sobre lo que más lo conmovió del relato. “Siempre me pareció una historia sobre la ilusión del amor, sobre la idea”, explicó Lee. “Ellos querían volver a algo que no terminaban de entender del todo, incluso cuando están allí, en Brokeback Mountain, nunca alcanzan lo que buscan. El momento pasa. Ese fue el tópico que me atrapó y que quería mostrar. Quería que se viera a Brokeback Mountain como un espacio tan dramático como romántico y sugestivo, al menos así lo filmamos”. Asimismo, el ganador del Oscar expresó cómo Secreto en la montaña es el relato “del amor más puro que existe” en una época “de gran presión social” en la que -como verbaliza Ennis- si algo no podía cambiarse, “había que soportarlo”.

LA NACION