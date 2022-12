El famoso tiktoker que reveló que es el primo de un jugador de la selección y dio a conocer su comida preferida

escuchar

Emiliano Martínez escribió una de las páginas doradas del seleccionado argentino este domingo luego de taparle el segundo penal a Kingsley Coman en la definición de la final de la Copa del Mundo de Qatar. Luego de la consagración, un famoso tiktoker, reconocido por sus recetas online, reveló que es familiar del “Dibu” y sorprendió a sus miles de seguidores.

El tiktoker en cuestión es “El Yeti”, quien da recetas de comidas en las redes sociales en su canal conocido como Bruta Cocina. La historia de la revelación comenzó en instancias decisivas para la selección en su camino a la gran final y el influencer compartió un video en el que su primo le pide su comida favorita.

Emiliano Martínez le pide su plato preferido al "Yeti"

“Yeti hacete mi plato favorito unas milangas con puré... ¡híbrido!”, manifestó el arquero de la selección en el video, en el que el tiktoker hace un video minuto de la receta con su particular relato y cámara rápida. Este clip se convirtió en “cábala” y lo volvió a subir en dos oportunidades más hasta que la Argentina se consagró por tercera vez en su historia de la Copa del Mundo.

En este contexto, el “Yeti” le dedicó un especial y sentido video dedicado a su primo. “Hace tiempo tiempo hice la comida preferida del ‘Dibu’, o como lo conocemos nosotros el Emi. ¿Cómo no iba a saber lo que te gustaba? Si más de una vez comimos las milangas de la tía Mari o el puré del Beti (Beto Martínez), tu viejo”, introdujo.

“Y hoy sos campeón del mundo. No puedo contener el orgullo que corre por mis venas de decir que soy tu primo, mientras vuelvo a preparar estas milanesas sencillas para un tipo sencillo”, continuó el influencer, mientras mostraba cómo hacía las milanesas y se veían imágenes del “Dibu” en su infancia.

El video del "Yeti" dedicado a su primo Emiliano Martínez

“Vienen a mí tantas anécdotas, recuerdos y momentos compartidos, como tantos otros momentos en el que el esfuerzo y sacrificio hacían que no estuvieras. Si habremos preguntado desde muy chicos ‘¿el Emi no viene? No hoy no puede, hoy entrena, hoy juega’”, señaló el cocinero.

“Loco, hoy sos campeón del mundo. Llegaste. Tu esfuerzo, sacrificio y perseverancia son los eslabones de la cadena que te llevó a la gloria. Emi, primo, este mi humilde homenaje. A disfrutar de este momento para la eternidad, que sin dudas será híbrido”, concluyó.

El resultado final de su receta fue una milanesa con las tres estrellas en referencia a los campeonatos del mundo del seleccionado argentino. Y un puré con los colores de la bandera nacional con el sol en el medio. Las imágenes que mostró el influencer son de la infancia y adolescencia del arquero, con el que compartió reuniones familiares, pero también salidas nocturnas.

“Mi homenaje a un campeón del mundo, mi primo Emiliano Martínez el ‘Dibu’. Primo, este es mi humilde homenaje, sos un orgullo para nuestra familia y toda Argentina”, escribió el influencer en el pie de la publicación que tuvo más de 200 mil likes en Instagram y sorprendió a más de uno por el inesperado parentesco que existen entre estas dos figuras argentinas.

