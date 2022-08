Cada jornada en Los 8 escalones del millón (eltrece), ya sea en su edición vespertina o en la nocturna, genera un sinfín de situaciones divertidas que vale la pena repasar. Respuestas insólitas, historias conmovedoras y cruces inesperados que sorprenden a ambos lados de la pantalla. Una de estas escenas se dio justamente este martes por la tarde, y tuvo como protagonistas a una de las integrantes del jurado y a un participante que llamó la atención no solo por su sabiduría, sino también por su envidiable cabellera.

Se trata de la modelo, actriz y conductora misionera Ingrid Grudke, que no ocultó su fascinación por el pelo de Mauro, un joven de 20 años que tuvo un buen desempeño en el programa, aunque se quedó en las puertas de la gloria. El entretenido episodio ocurrió cuando Guido Kaczka se estaba encargando de presentar con lujo de detalles al invitado del día, el prestigioso director de orquesta Carlos Vieu. En ese momento, el participante comenzó a acomodarse el cabello en un intento de calmar sus nervios por encontrarse en una de las fases finales del juego.

El halago de Ingrid Grudke que hizo sonrojar a un participante de Los 8 escalones del millón

El conductor, siempre atento a todos los detalles y a cada uno de los movimientos en el estudio, observó de reojo el gesto de impaciencia de Mauro y para liberar tensiones hizo mención a su pelo. Allí fue cuando Grudke, sin dudarlo, lo interrumpió para elogiarlo. “Se toma el pelo, se acomoda, Mauro, de 20 años”, dijo Kaczka a modo de relato y la modelo acotó: “Te estábamos elogiando el pelo. Tu pelo natural”, lo describió maravillada.

Según reveló, no fue la única miembro del jurado que se quedó maravillada con la cabellera del joven: también Carmen Barbieri se rindió ante semejante look. “Con Carmen decíamos, ‘qué lindo pelo tenés’. Lacio, natural, bien cuidado, te felicito”, agregó la modelo de 46 años y Mauro no pudo evitar sonrojarse. “Muchas gracias, muchas gracias”, respondió con timidez y miró a Guido para que continúe detallando la siguiente consigna.

La concentración del participante de Los 8 escalones del millón (Foto: Captura de video)

Lleno de confianza por el piropo del jurado, decidió adelantarse a sus contrincantes y ser el primero en responder la pregunta del conductor. Si bien no era una consigna difícil, sí era capciosa, pero Mauro estaba enfocado en su objetivo y dispuesto a seguir subiendo escalones a como dé lugar.

“¿De qué deporte es una disciplina el ‘slalom’?”, consultó Kaczka y dio dos opciones: “esquí” y “tenis”. El joven no tuvo que pensarlo demasiado. En apenas un segundo, lanzó la respuesta con seguridad. “Esquí”, dijo en voz alta. Para su alegría, era la respuesta correcta. Y como si fuera poco, la buena racha continuó, ya que acertó también la siguiente pregunta y casi sin darse cuenta llegó a la final. “Ah, ¿subo?”, preguntó incrédulo. “¡Sí! ¡Llegaste a la final!”, le respondió Guido entre risas. “Mauro, entonces, ¡por el millón! ¡Llegó Mauro!”, anunció. No obstante, hasta ahí llegó la aventura del joven de gran cabellera.

Indrig Grudke, maravillada con el pelo de un participante de Los 8 escalones del millón (Foto: Captura de video)

En una reñida final en la que cometió más errores de la cuenta (solo respondió correctamente dos de ocho preguntas), Mauro cayó con justicia ante Romina, una veterinaria de 41 años que tuvo una gran tarde, consiguió hilvanar varios aciertos clave y se quedó con el millón de pesos en juego. Y eso no es todo, la mujer decidió que volvería a competir en la segunda edición del programa para pelear por el segundo millón del día.