La productora de Cobra K, lapidaria con Ingrid Grudke: “Se fue porque no le dimos el saludo final”

Ni la suciedad de los baños, ni la desorganización de la obra, ni el hilo conductor del guion. Ingrid Grudke no se bajó de la obra Cobra K, pocos días antes de su estreno, por ninguno de estos motivos. Así lo aseguró Adriana Chaumont, actriz, directora, productora ejecutiva y creadora del espectáculo.

En una charla con Intrusos en el Espectáculo, por América TV, Chaumont habló de los diversos conflictos de la obra y reveló el verdadero motivo por el cual la modelo decidió no formar parte de la revista porteña que subió a escena este mes en el renovado Teatro Premier de la calle Corrientes.

El primer argumento de Ingrid Grudke que la productora desestimó fue el de la limpieza. La vedette había señalado que los baños estaban sucios y que no podía trabajar en esas condiciones. Al respecto, Chaumont aseguró que el teatro está en condiciones, que no puede haber personal de limpieza las 24 horas para atender ensayos de seis horas y que es mentira que no había agua. “Si la gente no tira el botón...”, expresó. Luego, contó que los hijos del dueño, los Martínez, reabrieron la sala luego de la muerte de su papá, hace ocho meses , y que de a poco están retomando las riendas del negocio.

Otra de las quejas de la modelo tenía al guion como protagonista: aseguró que no tenía un hilo conductor. Cuando la productora contó que el día que Vicky Xipolitakis debió ausentarse y que por eso modificaron el orden de los cuadros del espectáculo, Maite Peñoñori señaló que quizá la modelo tenía razón en su queja pero Chaumont la interrumpió y disparó: “Ingrid no tenía razón en nada. Ingrid se quejó hasta del sueldo”.

La productora reveló que cuando escuchó las declaraciones de Grudke en los medios, no se sorprendió. “Yo sé cuál fue realmente el tema. Cuando contratamos a Vicky, ella especificó que era la primera vedette del espectáculo y que salía antes de Nito. Cuando diez días antes del estreno me vienen a proponer o a exigir que cerraba Ingrid, yo dije ´No me hagan esto, yo ya tengo una vedette´”, recordó, y explicó que fue Nito quien le dijo que el show debía terminar con Grudke y que fue él quien la propuso para la obra.

}En ese sentido, explicó que Grudke era la artista o la estrella invitada o el destaque, pero no la primera figura , y que por ese motivo se negó ante su pedido de hacer el saludo final.

Grudke se bajó de Cobra K a último momento

“No se fue ni por el baño ni por los zapatos”, aclaró, y luego de responder que no la vio incómoda en los ensayos -”no, ella es muy humilde, es una diosa”- afirmó que quedó muy dolida por su partida. “Me dolió en el alma que salga a decir que se baja porque los baños estaban sucios o porque todo estaba mal organizado. Con la mano en el corazón, se fue porque no le dimos el saludo final”, concluyó.

Una obra con muchos problemas

En un principio, se había anunciado a Nito Artaza como director general del espectáculo. Sin embargo, el capocómico desistió de ese rol. Según el relato de Chaumont, durante la primera reunión con Nito, él le preguntó quién iba a dirigir la obra. “No tengo director”, le respondió la productora, y el capocómico de inmediato se ofreció para ese puesto. “Imaginate para mí qué orgullo hubiese sido, que Nito, además de la cabeza de compañía, hubiese asumido el rol de director”, confió Chaumont.

Sin embargo, explicó, consecuencia de los frecuentes viajes del actor, ella avanzó y cuando Artaza regresó, ya estaba todo hecho. “Se acercaba la fecha del estreno y yo salí a hacer el trabajo de todos” , recordó. Según su relato, el propio capocómico, al ver que estaba todo hecho, mandó a sacar su nombre en la puerta donde decía “dirección general”.

Vicky Xipolitakis y la firma de su contrato

Además de ese cambio y de la partida de Grudke, trascendieron otros enojos dentro del elenco por cambios en los cuadros sobre la marcha. En ese sentido, muchos se quejaron porque Vicky Xipolitakis se ausentó la semana pasada en un saludo final. La directora reconoció al respecto que la exparticipante de MasterChef Celebrity le había avisado con tiempo de un compromiso adquirido y que ella lo había olvidado.