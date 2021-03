El hijo de Brad Pitt corta el vínculo con su padre: se cambiará hasta el apellido

Después de que Angelina Jolie (45) volviera a acusar a Brad Pitt (57) de haber ejercido violencia doméstica, se conocen nuevos detalles de su familia. Maddox, su hijo de 19 años, busca eliminar legalmente toda relación con su padre.

Maddox Jolie-Pitt cargó contra Brad Pitt durante las audiencias del juicio de divorcio y custodia que llevan adelante los dos miembros de lo que fue la pareja más famosas de Hollywood. Entre muchas declaraciones, el joven anunció que quiere eliminar el apellido paterno de su nombre.

“Maddox ha dado su testimonio como adulto en la disputa por la disputa y sus dichos no fueron condescendientes para con Brad. El ya no usa el apellido Pitt en documentos no legales y en su lugar emplea Jolie. Maddox quiere cambiarse el apellido por la vía legal a Jolie, algo con lo que Angelina no está de acuerdo”, aseguró una fuente que conoce el caso a la revista Us Weekly.

El viernes 12 de marzo, Angelina Jolie había presentado nuevos documentos para sustentar su denuncia de violencia doméstica en medio del juicio por la custodia de sus hijos menores de edad. En ese contexto se tomaron en cuenta las declaraciones del joven de 19 años.

El principio del fin

Los cruces entre Maddox y su padre Brad Pitt tienen su antecedente hace más de cuatro años, antes de que Angelina Jolie iniciara los trámites de divorcio. Fuentes cercanas alegan que una violenta pelea entre la actriz, el actor y su hijo mayor habría precipitado la separación.

El 14 de septiembre de 2016, la familia Jolie-Pitt regresaba a Los Ángeles a bordo de un avión privado después de unas vacaciones en Francia. De acuerdo con los trascendidos, ese miércoles el reconocido actor habría golpeado a su hijo mayor, que por entonces tenía 15 años.

Ese incidente, que originó una investigación de la oficina de Servicios de la Familia y la Niñez del condado de Los Ángeles, de acuerdo a lo publicado oportunamente por TMZ, se habría originado a raíz de una fuerte pelea entre Jolie y Pitt. Maddox habría intercedido en favor de su madre y eso sería lo que motivó la ira de su padre.

Dos meses después, la oficina de Servicios de la Familia y la Niñez del condado de Los Ángeles absolvió a Pitt. “El caso permaneció abierto por precaución porque el Departamento se tomó el asunto en serio, y en los casi dos años de visitas monitoreadas, no hubo un solo caso que provocó que se dispararan las alarmas”, aseguró una fuente.

Como informó la revista Us Weekly, Pitt y Maddox no se ven desde hace mucho tiempo. “La relación es inexistente”, aseguraron, así como también tampoco el actor tendría relación con Pax.

