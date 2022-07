La furia de Flavio Mendoza con un programa que le pidió que lleve a su hijo: la tajante decisión que tomó

Flavio Mendoza hizo un furioso descargo en las redes sociales y apuntó de lleno contra la producción de un programa de televisión. A través de su cuenta de Twitter, explicó que le pidieron que llevara a su hijo Dionisio -de cuatro años-para la entrevista, lo que le causó gran indignación. “No es un juguete”, manifestó molesto. Asimismo, en LAM (América) revelaron a quién estaba dirigida la acusación.

“Me invitan a un programa y es casi una imposición llevar a mi hijo para hacer la nota y, al no llevarlo, los planteos de una productora me hicieron sentir horrible y me fui”, escribió Mendoza en su cuenta de la red social del pajarito, donde tiene un millón de seguidores. Pero, su enojo no terminó ahí. “Mi hijo va al jardín y trato de que no falte tanto, ya que cuando viajo lo llevo conmigo”, agregó muy molesto.

Flavio se enojó con la producción de un programa de televisión por pedirle que llevaran a su hijo con el Instagram

Si bien dijo que Dionisio - quien participa en su nuevo show- hizo fotos con él para el circo, remarcó que jamás fueron una obligación: “Es un niño de cuatro años”. En esa misma línea, sumó: “Pensé que mi carrera, todo lo que he hecho por el arte en mi país y la cantidad de trabajo que doy tendría un trato un poco más respetuoso hacia mí. Y vuelvo a repetir, mi hijo no es un juguete, parece que para algunas personas un hijo es eso y eso se llama explotación infantil”.

El descargo de Flavio Mendoza en Twitter contra la productora de un programa de televisión (Foto: Twitter @flaviomendoza)

Sin dejar el tema ahí, continuó: “Encima de males al programa que me invitan, yo pago pauta publicitaria. Vergüenza, pobres mis artistas que quedaron maquillados y con todo el esfuerzo que estamos haciendo para este estreno con miles de ensayos para hacer el mejor show. Estas son las cosas que duelen como sociedad, no cambiamos más, no evolucionamos”.

El enojo de Flavio Mendoza en las redes (Foto: Twitter @flaviomendoza)

Por último, cerró su descargo con un contundente mensaje: “Bueno, ya hice terapia con ustedes, soy de una época donde nos enseñaron a ser felices y yo a mi hijo lo trato de criar con felicidad y si bien es hijo de un artista, soy como cualquier papá que quiere lo mejor para él, un niño de 4 años. A mí no respetes, pero a él si”.

Mucho se especuló sobre cuál fue el programa en cuestión al que Flavio le dirigió el descargo y en LAM, Pía Shaw puso fin al misterio y aseguró que se trata de la producción de A la Barbarossa, la nueva apuesta matutina de Telefe a cargo de Georgina Barbarossa.

En enojo de Flavio Mendoza

Sin embargo, quebró una lanza por el ciclo y mostró los chats entre la producción y la persona encargada de la prensa de Flavio, quien les confirmó que asistirían él, Dionisio y el elenco de la obra. Pero, según el relato de la periodista, cuando Mendoza llegó al canal y le dijeron ‘viniste solo, no viniste con tu hijo”, y eso hizo que explote de furia.

Por su parte, Georgina Barbarossa, se refirió a lo sucedido con el director de Stravaganza y explicó el motivo de la insistencia de la producción por la presencia del pequeño. “Queríamos saber si venía con Dionisio porque le habíamos comprado un regalo”, aseguró en un móvil de LAM.