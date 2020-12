Diego Maradona y Ricardo Fort se encontraron en Mar del Plata antes de su distanciamiento Fuente: Archivo

El día de la muerte de Diego Armando Maradona coincidió con el séptimo aniversario de la muerte de Ricardo Fort. Dos personajes que coinciden en haber sido genuinos y auténticos. Un video revela, ahora, un abrazo que ambos se dieron... en una peluquería.

En Los ángeles de la mañana Juan Martorelli, el peluquero del ícono mediático, relató cuando le tocó peinar también al astro futbolístico y presenció el encuentro entre ambos.

"Ricardo me manda a llamar para peinar y me dice: 'Mirá que tenés que peinar a alguien importante'. Cuando miro, era Maradona. Y bueno, se me cayó todo", relató Martorelli en el programa conducido por Ángel de Brito.

"Fue en Tío Curzio", continuó el coiffeur. "Quedo con Marta Fort, Ricardo, Maradona, el Indio y un custodio de Diego. Tuve suerte de poder atenderlo", agregó antes de presentar el video del encuentro.

A juzgar por la reacción de Fort al ver a Maradona, la relación era de admiración absoluta. En el video se ve cómo los otros integrantes de la obra "Fortuna" -Fernanda Callejón, Claudia Fernández, Adriana Salgueiro, Luis Ventura y más- consuelan a un Ricardo emocionado.

"En ese momento, después de ese encuentro, Diego me pasa su teléfono para ir a Dubai con él. Lamentablemente, también me perdí de ir a Dubai porque justo se pelearon. Y yo seguí con Ricardo", dijo el peluquero.

"A Diego lo volví a encontrar. Fui a la concentración de Gimnasia para buscar una remera para mi papá, que es fanático, y le digo a Diego: 'No te vas a acordar de mí'", contó Martorelli, sorprendido por la respuesta de Maradona: "Sí, sos el peluquero de Fort".

Pero el encuentro entre Fort y Maradona tenía poco de inocente. Según lo revelado por los panelistas del programa y por el mismo Martorelli, había un arreglo entre ambos según el cual el ídolo futbolístico tenía que ir a presenciar la obra del empresario chocolatero, aunque no trascendieron los montos de ese acuerdo.

Ángel de Brito aseguró que en el primer encuentro entre ambos, en la mansión marplatense de Fort, este le regaló un importante reloj de una marca conocida al Diez antes de entablar una negociación.