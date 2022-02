La reacción de la hija de Andrea del Boca tras la falta de mérito dictada en la denuncia contra su padre

Anna Chiara del Boca, la hija de Andrea del Boca y Ricardo Biasotti, se descargó en las redes después de que la Justicia dictara “falta de mérito” a la denuncia realizada contra su padre por “abuso sexual gravemente ultrajante, agravado por el vínculo” y “corrupción de menores”. La joven publicó un fuerte mensaje en Instagram con el que apunta sobre los argumentos realizados en el fallo por la jueza de instrucción María Gabriela Lanz.

De acuerdo con el fallo que consta de 175 páginas en donde se recolectaron los resultados del peritaje psicológico a los que se sometió la joven, se indica que “no se reúne convicción para agravar la situación procesal del único acusado” y tampoco “se descubrieron indicadores de victimización sexual ni daño psíquico en la denunciante”. Además, el peritaje psicológico realizado a Anna Chiara señala que habría “recuerdos implantados y falta de credibilidad del discurso de la denunciante”, a mérito de los resultados de los test proyectivos y de la indagación de su personalidad.

Este fallo judicial molestó a la joven que decidió pronunciar su postura con una extensa carta en las redes sociales. “Recuerdos implantados y el carecer de comprobar credibilidad. Que las espinas más filosas te empujen a transformar tu todo en rayitos de sol”, escribió debajo de las imágenes de una carta escrita a mano en su diario íntimo. En ella hace una clara referencia a la decisión final de la jueza Lanz.

La carta escrita a puño y letra de Anna Chiara del Boca en Instagram Instagram @annadelboca

“Mi mente es un jardín de arco iris. Mis recuerdos están plantados. Son semillas vueltas flores, mi razón la única y exclusiva sembradora. Mi memoria es una plantación de vivencias, mis pétalos forman una huertita de certeza (...)”, expresó en las primeras líneas del texto que hizo de puño y letra.

Marcelo Parrilli, abogado de Biasotti dijo en Nosotros a la mañana (eltrece) que su defendido “sufrió consecuencias físicas y psicológicas” en la calle, medios de comunicación y redes sociales luego de conocerse la denuncia de su hija y contó que el hombre “perdió su trabajo”.

La joven compartió una serie de fotografías en los que hace referencia a su caso después del fallo judicial Instagram

“Respondo con hechos, pero la cruda sinceridad de mi vivir se echa a perder; un marchitar gracias a discursos enmascarados y manos oscuras. Me dejé consumir por la tierra. Bocas desconocidas se llenan de mí. Intencionadas a podarme, ensucian. Pero yo me riego a mí misma y el viento ya no es tormenta, solo son cosquillas”, agregó la adolescente en el escrito. En esa línea sentenció: “Me ayuda a cultivar y así a ramificar más y más recuerdos. Mis hojas secas se caen y con cada gota estoy más cerca del sol”.

“Mi deber no es deber. Mi néctar es la autenticidad de mis muchos colores. Me despojo de comprobar credibilidad al resto, esa es mi real libertad. Y, así, florezco”, concluyó.

Anna del Boca denunció a su papá por abuso sexual

Cabe destacar que si bien la jueza de instrucción determinó la falta de mérito, no se hizo la desvinculación de Biasotti del caso ya que se dictaminó que “se practique un amplio peritaje psicológico psiquiátrico ante el Cuerpo Médico Forense a la persona del acusado”.