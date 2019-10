Marcelo Zlotogwiazda en C5N Fuente: Archivo

Compañeros, amigos, hermanos de profesión. Durante 30 años y un poco más, Ernesto Tenembaum y Marcelo Zlotogwiazda formaron un tándem virtuoso, una dupla del buen periodismo.

Ante la muerte de "Zloto" el martes último, era casi obligatorio el recuerdo de su compañero en Corea del Centro, el programa que conduce junto a María O'Donnell por Net TV. Sin embargo, Tenembaum y O'Donnell fueron más allá y decidieron dedicarle todo el programa al periodista. Así pasaron tapes, recuerdos y anécdotas, entre ellas, una que los marcó como profesionales, y de la que el conductor decidió contar detalles hasta ahora desconocidos.

A mediados de 2014, el entonces vicepresidente Amado Boudou estaba en el ojo de la tormenta por la causa Ciccone. Su palabra era la más buscada, y también la más retaceada desde el poder. Hasta que se anunció que ese martes estaría en una entrevista exclusiva del programa Palabras más, palabras menos, conducido por Tenembaum y "Zloto" por TN. El resultado, que fue una clase magistral de periodismo, significó para los conductores uno de los puntos más altos de su carrera, y así lo recordó el conductor de Corea del Centro: "Boudou dio ese reportaje porque tenía diálogo con Marcelo. Le dijo: 'Si me procesan, voy'. Nos pusimos a estudiar y en un momento nos preguntamos, '¿Por qué este tipo nos da la entrevista si está hasta las manos?'. Hicimos un guion pregunta por pregunta, y con la repregunta correspondiente dependiendo de la posible respuesta. Fue todo un tironeo ese día, por si se hacía en el canal, si era en vivo, si era grabada. Y nosotros estábamos en el medio".

Por entonces, la grieta estaba más profunda que nunca, con un tironeo entre canales, "habitualmente quienes se expresaban a favor del Gobierno iban a C5N, y quienes pensaban en contra iban a TN, y nosotros teníamos un lío bárbaro porque las grandes figuras de la oposición, como Elisa Carrió, no venían a nuestro programa, iban a otros donde se sentían más cómodos. Y los kirchneristas no venían por el canal en el que estábamos", recordó el periodista.

Llegó el momento de la grabación, comenzaron las preguntas y la incomodidad del vicepresidente ante cada embate de Zlotogwiazda. "Hay un momento de ese reportaje donde él lo liquida a Boudou. Parecía que para todo tenía una explicación, y de pronto Marcelo le dice: 'Si estuviera acá (Adrián) Paenza diría que las probabilidades de que se produjeran todas esas casualidades juntas es cero'. Fue durísimo".

En el programa especial de Corea del Centro también estuvieron recordando a su colega José Natanson, compañero y actual director de Le Monde Diplomatique, e Ignacio "Nacho" Levy, referente de La garganta poderosa, un espacio muy respetado y defendido por el periodista desaparecido. Al respecto, Nacho, con la voz quebrada recordó: "Lo conocíamos de venir mucho al barrio. Nosotros lo veíamos como esa persona que queríamos mucho. Sabemos que no era cómodo que 'la poderosa' estuviera en televisión. Él no solamente nos llevó para hablar de la villa, insistía en mostrar la mirada de los vecinos de los barrios. Nunca aceptó negociar. Y cuando alguien osó poner un dedito en alto sobre la libertad de la revista adentro de su programa, no me llamó para decime: 'Nacho, pasaron cosas', me llamó para decirme lo que ya había hecho: les había dicho que, si no había lugar para La garganta poderosa, tampoco había lugar para Zlotogwiazda. Sentimos que tenemos la obligación de salir a bancarlo, como él nos bancó siempre".