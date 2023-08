escuchar

Cada vez falta menos para el gran estreno de la nueva temporada del Bailando (América) que contará con la presencia de diferentes figuras del espectáculo que participarán por llegar a la gran final. Este martes por la noche, se realizó la foto del programa en el Hipódromo de Palermo, y las cámaras de LAM (América) se hicieron presentes con Ángel de Brito como movilero, quien dialogó con la uruguaya Fernanda Sosa y quedó sorprendido con el precio del vestido que tenía puesto.

A fines de junio, la influencer y psicóloga uruguaya, que vive en Miami y que tiene su propio reality show en YouTube, llegó al país para participar en la nueva edición del Bailando.“Soy una soñadora que vengo a cumplir mi sueño, vengo a ganarme el corazón de los argentinos y también vengo a cumplir otros sueños. Así que voy a estar ayudando a fundaciones y eso la verdad que me hace muy feliz”, explicó ante las cámaras de LAM y aseguró que venía a ganar el certamen.

En la previa a la gran foto del Bailando, volvió a aparecer públicamente antes de dar sus primeros pasos en la pista de baile y Ángel de Brito, quien entrevistó a diferentes personalidades, se cruzó con una de las figuras más rutilantes de este año y le consultó por cómo venía con el baile.

Nazarena Vélez, desde el piso de LAM, quiso saber más sobre el vestido que llevaba puesto y la uruguaya respondió: “Es de Miami, está hecho a mano con Swarovski”. El conductor le preguntó cuánto valía, pero no quiso responder: “No lo puede decir porque queda mal”. Aunque, finalmente, logró que le dijera el precio al oído de Ángel, que después, sin problemas, lo anunció en voz alta: “Seis gambas”, indicó el conductor sorprendido.

Cabe señalar que el día que comenzará una nueva temporada del certamen de baile será el lunes 28 de agosto y contará con la participación de Carolina “Pampita” Ardohain, Moria Casán, Marcelo Polino y Ángel de Brito como principales jurados. Entre los participantes que tendrá que evaluar se encuentran Camila Homs, Luciano “El Tirri”, Lourdes Sánchez, Coki Ramírez, Charlotte Caniggia, Anita Martínez, el “Bicho” Gómez, Maxi de la Cruz, Romina Malaspina, Juli Castro, Tomás Holder, Coti Romero, Alexis ‘El Conejo’ Quiroga, entre otros.

La indirecta de Fernanda Sosa hacia Yanina Latorre

En el comienzo de la entrevista, Fernanda Sosa contó sus expectativas para su participación en el baile. “La verdad que muy buena recepción. He conocido a Moria (Casán), te he conocido a ti, así que muy feliz”, indicó, pero el conductor fue directo: “Se queja Yanina (Latorre) que no quisiste ir al programa porque yo no estaba”, indicó en referencia a las breves vacaciones que se tomó el conductor y que dejó a la panelista al mando del programa.

“Y bueno, sos el conductor, el principal, cómo voy a ir cuando no estás vos”, respondió Fernanda Sosa con una sonrisa y De Brito acotó: “Con el relleno no vas”. La uruguaya sonrió, pero no quiso emitir ningún comentario. Ante ese gesto, Latorre salió al cruce: “Si yo soy relleno, ella no tiene ni para empezar”. Sin embargo, la entrevista continuó su curso y ambas protagonistas no llegaron a enfrentarse en el móvil.