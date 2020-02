El nuevo estilo de Katherine Heighl que enloquece a sus tres millones de seguidores ( Instagram )

Es costumbre ver decenas de cambios de looks en estrellas de Hollywood. A pesar de ello, hay personalidades con atributos tan particulares que cuesta reconocerlos cuando se hacen algo distinto. Algo así ocurrió con Katherine Heigl, la ex coprotagonista de Grey's Anatomy y actriz de 27 Bodas y La Cruda Verdad, entre otras.

La eterna rubia presentó su primer cambio en septiembre de 2019 cuando anunció que protagonizaría la nueva serie de Netflix Firefly Lane. Allí se mostró morocha e impactó de lleno a sus millones de seguidores. No obstante, en los últimos días volvió a sorprender desde su Instagram al publicar dos postales con un corte muchísimo más jugado: el estilo bob.

Acompañada de su hijo menor Joshua, la también protagonista de la serie Suits, mostró su paso por la peluquería y hasta contó que todos en su familia habían comenzado el año con alguna transformación.

"Nuevos cortes para los Kelley's", escribió, y horas más tarde volvió a maravillar a su público al subir dos selfies en solitario: "Literalmente no tengo nada que hacer y no tengo dónde ir hoy, pero me moría de ganas de jugar con mi nuevo corte de pelo".