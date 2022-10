La fan de BTS que hizo lo imposible para conseguir una entrada para ver a Coldplay con uno de sus ídolos

escuchar

“Estaba muy angustiada porque no sabía si lo iba a lograr”. Daiana tiene 22 años y vive en la zona Oeste de la provincia de Buenos Aires, estudia Derecho y además trabaja como vendedora. Cuando se enteró de la presencia de Jin en uno de los shows de Coldplay todo su barrio estaba sin Internet. Sin tomarse ni medio minuto para pensar o hacer cuentas, se subió a un taxi para intentar sacar la entrada desde su trabajo. La distancia que la separaba de click que iba a dejar el tan ansiado ticket en sus manos la llenaba de ansiedad.

“El chofer me vio mal y me preguntó qué me pasaba. Le expliqué que me estaba quedando sin batería y sin datos y que necesitaba Internet porque estaba intentando sacar entradas para Coldplay, que era algo muy especial para mi porque iba a estar Jin de BTS. El chofer en seguida me dijo que me entendía, que él era fanático de Queen y los había ido a ver cuando estuvieron en Argentina, que sabía reconocer el amor que puede despertar una banda y me iba a ayudar...entonces me compartió sus datos todos el viaje”.

Guiliana y Daiana, fanáticas acampando en River Lupe Torres - LA NACIÓN

Distintas generaciones, distintos gustos musicales, mismo concepto: la música despierta pasiones. “Le prometí que iba a conseguir la entrada. Le dije que cuando pasé con el auto y vea chicas acampando, que salude porque una de ellas iba a ser yo. En simultáneo, mis amigas ya estaban yendo a River a poner una carpa. Y así fue. Llegué al trabajo y cuando pude obtuve el ticket directamente me largué a llorar de lo emocionada que estaba”.

Giuliana Bisignano tiene 19 años, vive en Tigre y con pase directo al hombre que frenó en el semáforo y desde su auto les gritó: “Vayan a laburar”, agrega a su presentación: “¡Estudio Diseño de indumentaria y trabajo además de acampar!”. Giuliana se considera una amante de la música, oyente casual de Coldplay y fanática serial de BTS. “Creo que el mensaje que ellos transmiten a nuestra generación está muy bueno. Tratan temas súper importantes como el amor propio y también su música es un medio para hacerles entender a los adultos un poco más sobre cómo nos sentimos nosotros, los adolescentes”.

Testimonios en el acampe en River para ver a Coldplay Guadalupe Torres

Giuliana estaba esperando que se liberaran entradas o conseguir alguna en reventa para ir al show del 28 -antes de conocer al invitado especial-. “Como es imaginable, la sorpresa de que Jin estuviera el mismo día que nosotras planeábamos ir fue súper shockeante. Para mí, fue el destino o la vida diciéndonos que teníamos que estar ahí. Lo siento como un milagro. Como pude y con muchísimos nervios, me metí a comprar las entradas que por suerte conseguí. Mi amiga todavía sigue en búsqueda pero no perdemos las esperanzas, sabemos que vamos a poder conseguir para ella también y así vivir esta experiencia súper bonita. Nuestro mayor deseo es ver de cerca a la persona que tanto amamos y adoramos”.

Una fanática de Coldplay, a la espera del show de este martes Patricio Pidal

Adriana Silva, de 19 años e Ivana Zuazo, de 21, son estudiantes universitarias y también armies de BTS Mientras desarman la carpa porque se confundieron de horario y no pueden hacerlo antes de lo establecido, una de ellas señala: “Me gusta Coldplay y tenía la entrada para verlos, pero cuando anunciaron lo de Jin dije: ´¡me muero!’, porque no tenía para esa fecha. Entonces revendí mi entrada y compré otra y acá estamos”.

Adriana Silva, de 19 años e Ivana Zuazo, de 21 son estudiantes universitarias y armies de BTS Lupe Torres - LA NACIÓN

Los fanáticos de BTS son millones en todo el mundo y el fandom ARMY de BTS es uno de los más populares en el escenario actual del K-pop. El grupo se jacta de varios récords y clasificaciones en Billboard, iTunes y YouTube. Buenos Aires fue la locación elegida por los artistas para interpretar por primera vez en vivo la canción de Coldplay con Jin, llamada “The Astronaut”. El evento será transmitido en directo a todo el mundo y proyectado en salas cinematográficas. Aquí podrá seguirse en los complejos Hoyts, Cinemark y Cinépolis.