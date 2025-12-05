Ecuador, Colombia y México en el Sorteo del Mundial 2026, en vivo: los grupos de cada selección
La Tri, los Cafeteros y el combinado azteca conocerán a sus rivales en el evento que se lleva a cabo en Washington D.C.
- El sorteo del Mundial 2026 ya se realiza en el Centro Kennedy para las Artes Escénica en Washington D.C.
- Se definen los 12 grupos de cuatro selecciones cada uno, en los cuales serán asignados los 48 combinados participantes.
- México, Canadá y Estados Unidos son los únicos países que ya conocen a qué grupo pertenecen (A, B y C respectivamente) por ser los organizadores de la Copa del Mundo.
Sorteo del Mundial 2026: las reacciones en vivo con expertos de LA NACION
Trump, presente en el sorteo del Mundial 2026: posó con Infantino
Luego de lo que fue su encuentro en la Casa Blanca, Donald Trump, presidente de EE.UU.; y Gianni Infantino, mandatario de la FIFA; volvieron a tomarse una foto expectante por el desarrollo de la ceremonia en el Mundial 2026.
Comienza el sorteo del Mundial 2026: expectativa en Ecuador, Colombia y México
Con un show musical en el que sonó Nessun Dorma (“Que nadie duerma, en italiano) en la voz de Andrea Bocelli, comenzó la ceremonia que definirá cómo quedarán confeccionados los grupos del Mundial 2026. La conducción está a cargo del exjugador Ferdinand durante toda la jornada.
A minutos del sorteo: las mascotas del Mundial 2026 dijeron presente en la ceremonia
En la cuenta oficial de la Copa del Mundo en X, la FIFA publicó una imagen de Maple, Zayu y Clutch, las tres mascotas de la cita mundialista. Lucen las camisetas de los anfitriones: Canadá, México y EE.UU.
En vivo: por dónde ver el sorteo del Mundial 2026 en EE.UU.
En EE.UU., la ceremonia se podrá seguir en TV por Fox Sports (con narración en inglés) o Telemundo (en español). En caso de preferir streaming, las alternativas son el YouTube de la FIFA, FIFA+, Fubo o Canchallena.com.
Las selecciones pendientes en el sorteo del Mundial 2026
En el Bombo 4, hay seis bolas que no corresponden a ningún país en específico. Se trata de los cupos de clasificación disponibles que todavía no ocupó ninguna selección. Serán cuatro de Europa y otras dos adicionales correspondientes a los repechajes que se disputarán en México.
Cómo se desarrollará la ceremonia del sorteo del Mundial 2026
La ceremonia contará con la presencia de Rio Ferdinand, excapitán de la selección inglesa, como presentador principal. Tendrá como asistenta a la galardonada Samantha Johnson, con experiencia en este tipo de eventos.
Cada grupo contará con un equipo correspondiente de los cuatro bombos, que quedaron confeccionados de la siguiente manera según su posición en el Ranking FIFA:
- Bombo 1 — España (1), Argentina (2), Francia (3), Inglaterra (4), Brasil (5), Portugal (6), Países Bajos (7), Bélgica (8), Alemania (9), Estados Unidos (14), México (15), Canadá (27).
- Bombo 2 — Croacia (10), Marruecos (11), Colombia (13), Uruguay (16), Suiza (17), Japón (18), Senegal (19), Irán (20), Corea del Sur (22), Ecuador (23), Austria (24), Australia (26).
- Bombo 3 — Noruega (29), Panamá (30), Egipto (34), Argelia (35), Escocia (36), Paraguay (39), Túnez (40), Costa de Marfil (42), Uzbekistán (60), Catar (51), Arabia Saudí (60), Sudáfrica (61).
- Bombo 4 — Jordania (66), Cabo Verde (68), Ghana (72), Curazao (82), Haití (84), Nueva Zelanda (86), Repechaje UEFA A, Repechaje UEFA B, Repechaje UEFA C, Repechaje UEFA D, Repechaje FIFA 1, Repechaje FIFA 2.
