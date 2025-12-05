Ecuador, Colombia y México en el Sorteo del Mundial 2026, en vivo: los grupos de cada selección

La ceremonia contará con la presencia de Rio Ferdinand, excapitán de la selección inglesa, como presentador principal. Tendrá como asistenta a la galardonada Samantha Johnson, con experiencia en este tipo de eventos.

Distintas personalidades y artistas reconocidos asistirán al sorteo del Mundial 2026 en Washignton D.C. MANDEL NGAN - AFP

Cada grupo contará con un equipo correspondiente de los cuatro bombos, que quedaron confeccionados de la siguiente manera según su posición en el Ranking FIFA: