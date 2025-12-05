LA NACION
Ecuador, Colombia y México en el Sorteo del Mundial 2026, en vivo: los grupos de cada selección

La Tri, los Cafeteros y el combinado azteca conocerán a sus rivales en el evento que se lleva a cabo en Washington D.C.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, gesticula al subir al escenario durante el sorteo del Mundial de Fútbol 2026 en el Kennedy Center, en Washington (Foto: AP / Jacquelyn Martin)
El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, gesticula al subir al escenario durante el sorteo del Mundial de Fútbol 2026 en el Kennedy Center, en Washington (Foto: AP / Jacquelyn Martin)Jacquelyn Martin - AP
  • El sorteo del Mundial 2026 ya se realiza en el Centro Kennedy para las Artes Escénica en Washington D.C.
  • Se definen los 12 grupos de cuatro selecciones cada uno, en los cuales serán asignados los 48 combinados participantes.
  • México, Canadá y Estados Unidos son los únicos países que ya conocen a qué grupo pertenecen (A, B y C respectivamente) por ser los organizadores de la Copa del Mundo.

Sorteo del Mundial 2026: las reacciones en vivo con expertos de LA NACION

Trump, presente en el sorteo del Mundial 2026: posó con Infantino

Luego de lo que fue su encuentro en la Casa Blanca, Donald Trump, presidente de EE.UU.; y Gianni Infantino, mandatario de la FIFA; volvieron a tomarse una foto expectante por el desarrollo de la ceremonia en el Mundial 2026.

Trump e Infantino posaron juntos al inicio del sorteo del Mundial 2026
Trump e Infantino posaron juntos al inicio del sorteo del Mundial 2026(Photo by Kevin Dietsch / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Comienza el sorteo del Mundial 2026: expectativa en Ecuador, Colombia y México

Con un show musical en el que sonó Nessun Dorma (“Que nadie duerma, en italiano) en la voz de Andrea Bocelli, comenzó la ceremonia que definirá cómo quedarán confeccionados los grupos del Mundial 2026. La conducción está a cargo del exjugador Ferdinand durante toda la jornada.

El sorteo del Mundial 2026 comenzó con un show musical de Andrea Bocelli
El sorteo del Mundial 2026 comenzó con un show musical de Andrea BocelliFIFA

A minutos del sorteo: las mascotas del Mundial 2026 dijeron presente en la ceremonia

En la cuenta oficial de la Copa del Mundo en X, la FIFA publicó una imagen de Maple, Zayu y Clutch, las tres mascotas de la cita mundialista. Lucen las camisetas de los anfitriones: Canadá, México y EE.UU.

Las tres mascotas del Mundial 2026, en el sorteo
Las tres mascotas del Mundial 2026, en el sorteoX @FIFAWorldCup

En vivo: por dónde ver el sorteo del Mundial 2026 en EE.UU.

En EE.UU., la ceremonia se podrá seguir en TV por Fox Sports (con narración en inglés) o Telemundo (en español). En caso de preferir streaming, las alternativas son el YouTube de la FIFA, FIFA+, Fubo o Canchallena.com.

Así luce la Copa del Mundo a minutos del inicio del sorteo
Así luce la Copa del Mundo a minutos del inicio del sorteo

Las selecciones pendientes en el sorteo del Mundial 2026

En el Bombo 4, hay seis bolas que no corresponden a ningún país en específico. Se trata de los cupos de clasificación disponibles que todavía no ocupó ninguna selección. Serán cuatro de Europa y otras dos adicionales correspondientes a los repechajes que se disputarán en México.

En el Bombo 4 quedan seis cupos libres de cara al Mundial 2026
En el Bombo 4 quedan seis cupos libres de cara al Mundial 2026

A qué hora de EE.UU. empieza el sorteo del Mundial 2026

De acuerdo con la FIFA, el sorteo del Mundial 2026 comenzará este viernes 5 de diciembre a las 12.00 hs (hora del Este de EE.UU.). El evento definirá cómo se jugará la fase inicial de la cita mundialista más grande de la historia.

Un letrero sobre el sorteo de boletos para el Mundial en el Kennedy Center en Washington, el 4 de diciembre del 2025 (AP foto/Chris Carlson)
Un letrero sobre el sorteo de boletos para el Mundial en el Kennedy Center en Washington, el 4 de diciembre del 2025 (AP foto/Chris Carlson)Chris Carlson - AP

Cómo se desarrollará la ceremonia del sorteo del Mundial 2026

La ceremonia contará con la presencia de Rio Ferdinand, excapitán de la selección inglesa, como presentador principal. Tendrá como asistenta a la galardonada Samantha Johnson, con experiencia en este tipo de eventos.

Distintas personalidades y artistas reconocidos asistirán al sorteo del Mundial 2026 en Washignton D.C.
Distintas personalidades y artistas reconocidos asistirán al sorteo del Mundial 2026 en Washignton D.C.MANDEL NGAN - AFP

Cada grupo contará con un equipo correspondiente de los cuatro bombos, que quedaron confeccionados de la siguiente manera según su posición en el Ranking FIFA:

  • Bombo 1 — España (1), Argentina (2), Francia (3), Inglaterra (4), Brasil (5), Portugal (6), Países Bajos (7), Bélgica (8), Alemania (9), Estados Unidos (14), México (15), Canadá (27).
  • Bombo 2 — Croacia (10), Marruecos (11), Colombia (13), Uruguay (16), Suiza (17), Japón (18), Senegal (19), Irán (20), Corea del Sur (22), Ecuador (23), Austria (24), Australia (26).
  • Bombo 3 — Noruega (29), Panamá (30), Egipto (34), Argelia (35), Escocia (36), Paraguay (39), Túnez (40), Costa de Marfil (42), Uzbekistán (60), Catar (51), Arabia Saudí (60), Sudáfrica (61).
  • Bombo 4 — Jordania (66), Cabo Verde (68), Ghana (72), Curazao (82), Haití (84), Nueva Zelanda (86), Repechaje UEFA A, Repechaje UEFA B, Repechaje UEFA C, Repechaje UEFA D, Repechaje FIFA 1, Repechaje FIFA 2.
