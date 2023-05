El desatinado comentario de Analía Franchín en medio de un móvil con padres que reclamaban por ratas en una escuela

escuchar

Este jueves por la mañana, la Escuela Técnica N° 9 Ingeniero Luis Huergo del barrio porteño de Caballito fue sede de una protesta de alumnos y padres en reclamo de una solución ante la presencia de ratas en el establecimiento, que ponen en riesgo la salud de los asistentes a la institución. Mientras el programa A la Barbarossa (Telefe) informaba la situación con móvil en vivo, Analía Franchín no dudó en hablar acerca de su fanatismo por estos roedores, lo que generó repudio por parte de sus compañeros.

Docentes, alumnos y padres se concentraron en las afueras de la Escuela Técnica N° 9, cansados de hacer pedidos formales para tener una solución a los constantes problemas que genera la presencia de nidos de ratas en la institución. Los roedores son vistos en las aulas y sus excrementos aparecen en los materiales que posteriormente utilizan los estudiantes, lo que representa un claro riesgo de salud para todos ellos.

Reclaman que hay presencia de roedores en una escuela del barrio porteño de Caballito (Captura video Telefe)

En este contexto, el ciclo conducido por Georgina Barbarossa estuvo presente en la escuela para darle visibilidad al reclamo. Mientras se mostraban los carteles con el pedido de fumigación urgente que los propios alumnos realizaron, Nancy Pazos informó sobre la grave situación que aun no tuvo respuestas por parte de las autoridades del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo de la situación edilicia. En ese momento, Analía Franchín tomó la palabra para señalar que se debe realizar un trabajo en toda la zona.

“Todos sabemos que la rata se reproduce como una cosa compulsiva permanentemente. Para llevar tranquilidad, a mucha gente no le agradan las ratas, no es agradable para muchos, a mí me encantan”, confió Franchín. Esta última frase sorprendió a parte del panel y fue Lio Pecoraro quien quiso saber más sobre esta fascinación. “Desde muy chica me gustan mucho y las he tenido de mascota”, reveló ante el cuestionamiento.

El desatinado comentario de Analia Franchin durante un móvil con padres que reclaman por la presencia de ratas en escuelas

Por su parte, Georgina Barbarossa bromeó con esta revelación e indagó sobre cuál fue el problema que atravesó cuando era niña, que la llevó a tener este fanatismo con los roedores. Más allá del comentario irónico, Franchín reconoció que fue en su infancia cuando comenzó a sentir este amor por las ratas y recordó específicamente cuándo nació: “Cuando tenía 5 años vi la película Ben, la rata asesina y ella era la rata líder de las alcantarillas de New York. Entonces los bomberos querían fumigarla y ella huye lastimada a la casa de un chiquito”.

En ese entonces, comenzó a coleccionar a estos animales, tal es así que mientras su mamá buscaba exterminarlas, por la invasión en su casa, ella creaba un “cementerio de ratas” para guardarlas. “No es la anécdota para este momento que tenemos a los padres ahí”, la frenó Nancy Pazos para indicar la preocupación que hoy vive toda una comunidad educativa.

La escuela cuenta con presencia de roedores (Captura video Telefe)

La conductora tomó la palabra para volver a la formalidad de la situación: “Vamos a volver porque esta es una anécdota de color de Analía, pero tenemos un tema que es muy importante”. Acto seguido, continuó el móvil desde el establecimiento en cuestión.

LA NACION