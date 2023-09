escuchar

Luego de su salida de la conducción del programa para recuperarse de una operación, Georgina Barbarossa se refirió a la llegada de Diego Leuco como nueva cara de La Peña de Morfi (Telefe). Más allá de los elogios, le advirtió al periodista que tras completar su tiempo sin trabajar, retornará al ciclo y que no tendría problema en compartir la conducción con él.

La noticia se conoció en los últimos días y generó mucho impacto en el mundo de la televisión. Tras su salida de los medios tradicionales de la pantalla chica para desembarcar en el streaming, de la mano de un programa en Luzu TV, el periodista formará parte de un canal de aire, al menos durante algunas semanas.

Leuco fue convocado para asumir la conducción, junto a Jesica Cirio, dado que Barbarossa deberá ausentarse durante un mes por una cirugía de rodilla que estaba programa para el pasado viernes. En ese contexto y con la noticia ya difundida públicamente, la actriz habló sobre el tema.

La advertencia de Georgina Barbarossa a Diego Leuco antes de su debut como conductor en La Peña

“Un amor. Me encanta”, comenzó Georgina sobre el hijo de Alfredo Leuco, en diálogo con Socios del espectáculo (eltrece). A continuación, fue consultada sobre si volverá al programa y la posibilidad de que el periodista quede de manera permanente en la conducción del ciclo. Sin entrar en polémica, Barbarossa remarcó que no dejará su lugar, pero manifestó que no tiene problema en convivir con el periodista: “Yo voy a volver, pero si se quiere quedar, que se quede. A mí me encanta. Me parece un chico bárbaro, súper preparado, re buena onda”.

En esa misma línea, expresó que se siente cómoda como conductora de La Peña, pero destacó el trabajo de todos sus compañeros en el éxito del programa. “Es gente que se viene rompiendo el alma hace miles de años. Me encanta ir a hacer La Peña. Fue una idea brillante de Gerardo Rozín y me parece que tiene continuar in aeternum. Es el único lugar donde se le da esa posibilidad a todos los artistas”.

Por último en la entrevista, a Georgina le preguntaron por la escena que se vivió en la última emisión entre Cirio y Rodrigo Cascón. Ya separada de Martín Insaurralde hace tiempo, pareció observarse un coqueteo entre ambos frente a cámara.

Georgina Barbarossa habló sobre un posible romance entre Jésica Cirio y Rodrigo Cascón Captura Telefe

A pesar de la repercusión que generó este momento en las redes sociales, Barbarossa aseguró que no se percató de lo ocurrido: “No vi esa parte. Estaba adentro, se ve que estaba haciendo otra cosa. Te juro que no lo vi”. A pesar de no haber observado el diálogo entre ambos, la conductora no le cerró la puerta a un eventual romance entre Cirio y Cascón: “Si hubiese algo, me encantaría. Son los dos re lindos”.

Sobre el cierre, Georgina concluyó con una frase contundente, en respuesta a las palabras de Jesica, quien dijo que el cocinero “es como un primo”. “Y bueno, uno puede tener sexo con el primo. O por lo menos jugar al doctor”, lanzó con picardía.

De esta manera, Barbarossa confirmó que volverá a la conducción de La Peña de Morfi a pesar de la llegada de Diego Leuco. La actriz asumió el puesto en reemplazo de Jey Mammon, tras la denuncia en su contra, quien había tomado la conducción por el fallecimiento de Gerardo Rozín.