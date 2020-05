El incómodo momento de Mónica Gutiérrez durante una entrevista en vivo

La periodista le hizo la pregunta a una entrevistada que estaba en un móvil en Villa Itati y la respuesta la descolocó Crédito: Captura

La cobertura en vivo de algunos hechos de la realidad de la Argentina puede deparar a veces momentos incómodos, como el que vivió Mónica Gutiérrez mientras entrevistaba a una joven de la Villa Itatí para su programa Crónicas de la tarde en eltrece, en un móvil en directo. La periodista preguntó a la joven si estaba embarazada y la respuesta la descolocó.

El móvil del programa había llegado hasta La Villa Itatí, en el partido de Quilmes, para mostrar la realidad de los vecinos en medio de la pandemia de coronavirus y luego de que el gobierno de la provincia de Buenos Aires dispusiera el bloqueo y aislamiento de Villa Azul, barrio contiguo a Itatí.

Cuando se disponía a hablar con Gutiérrez una joven vecina, y antes de que comenzara la entrevista formalmente, la periodista le preguntó: "¿Vos estás embarazada o yo veo mal?".

"No, no, estoy gordita", fue la inesperada respuesta de la chica. Ante esta réplica, Gutiérrez aclaró: "Te veía con una pancita blanca, perdoname, pero me preocupé porque veo que hay varias embarazadas".

La periodista corre los riesgos habituales de los profesionales que trabajan todos los días en vivo

"No, hay varios que se interesan por mi pancita, pero estoy gordita nomás", contestó risueña. "Bueno, no está mal estar un poco gordita con todos los problemas que hay", añadió la conductora ya con una sonrisa y más distendida, mientras la joven del móvil añadía: "Y... hay que reírse un poco más".

"Sí, hay que reírse un poco más", acordó la periodista y luego arrancó la entrevista formalmente. Pero su pregunta y la respuesta de la joven ya habían atravesado la pantalla y se había viralizado en las redes sociales, donde este tipo de furcios o pequeños desencuentros televisivos jamás pasan desapercibidos.