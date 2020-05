Mónica Gutiérrez contó cómo la contactaron para promocionar y vender las polémicas "maquinitas" para la piel Fuente: Archivo

En medio de la polémica en torno a las "maquinitas" para la piel que promocionan varias famosas en sus redes , Mónica Gutiérrez aseguró que hace unos meses fue contactada por una representante de la empresa Nu Skin para vender el producto en cuestión. Tras negarse, la periodista relató con lujo de detalles los motivos por los cuales no le interesó entrar en el negocio.

El testimonio surgió mientras trataban el tema de la supuesta estafa piramidal que enmascara este tipo de negocio. Tras confesar que ella consume el producto desde hace años, la conductora de Crónicas de la tarde habló sobre su experiencia. "Yo tengo la maquinita esa, la del cabezal celeste, desde hace mucho tiempo. Es un cabezal que le pones crema o gel y sirve para retirarte el maquillaje. En mi caso que me maquillo a diario, en vez de sacármelo con una crema común, me paso ese cepillito que me barre mejor y permite que la piel quede más limpia. No es que eso te sirve para quitarte las arrugas o hacerte veinte años más joven", explicó.

Mientras aseguró que antes de comprar el producto consultó con varios médicos para constatar que no perjudique su salud, Gutiérrez relató que fue tentada para entrar en el negocio de venta. "En el mes de diciembre, me llama una persona allegada a un conocido mío y me dice: 'Te tengo que hacer una propuesta, ¿nos podemos juntar a tomar un café?'. Le dije que me llamara unos días después porque no tenía tiempo. Me insistió hasta que decidí escuchar lo que me quería proponer. Pensé que era algo de publicidad o marketing, como pasa cuando te convocan para que seas imagen de alguna marca", comentó.

"Tuvimos la conversación vía zoom y esta persona me empieza a decir si podía subir posteos o historias recomendando el producto. Que a cambio de eso, por cada venta que se concretara, yo recibiría una comisión. Cuando estábamos hablando, aparece una tercera persona. A mí no se me informó que se iba a incorporar alguien más, que tenía mi número de teléfono y que estaba llamando desde Rosario. Eso a mí ya me incomodó", reveló.

Tras hacer hincapié en que "la conversación fue muy intensa", la periodista explicó los motivos por los cuales decidió rechazar la propuesta. "Yo le aclaré a esta persona que no hacía promoción de este tipo de productos por las redes sociales ni que estaba interesada en entrar en la venta de este producto. Entonces me pidieron que recomiende a otras personas porque la comisión de ellas podría derivar en una comisión para mí también, a lo que dije que no", indicó.

"Primero pensé derivárselo a gente que conozco dentro de la cosmiatría o el maquillaje que está necesitada, porque me parecía un buen producto para limpiarte la cara, no para lograr la belleza perfecta, eso no existe. Mantenés la cara limpia, la piel es más sana y lucís mejor, punto", advirtió una vez más. Sin embargo, y luego de analizar la situación, terminó derivando el contacto hacia una influencer muy conocida y fue ahí donde descubrió que para entrar en la cadena de ventas tenías que contar con un capital inicial.

"No me volvió a insistir porque la contacté con una influencer, y efectivamente cuando la contactó le pidió que compre productos por 50 mil pesos. O sea, para entrar tenías que comprar los aparatos, seas o no una persona conocida. Después, promocionarlo, venderlo y ahí tenías la comisión. A mí no me interesó entrar en esa cadena, pero cuando vi que lo que se imponía era la compra del producto a los que había recomendado les dije: 'No, chicos, ojo con esto'. No quería meter a personas a las que le tengo respeto profesional y cariño en algo que no me quedaba claro", expresó.

Ante las preguntas de sus compañeros de panel, la conductora explicó que "si no tenías el aparato, te lo prestaban un ratito" para poder hacer la "promoción" en las redes. "Yo lo tengo en casa pero cuando pregunté me dijeron que lo tenía que comprar, además de las cremas que tienen precios de productos importados. Y si no me lo prestaban un tiempo. Si esto es estafa, no lo sé. Una cosa es una inducción a un engaño haciéndote creer que vas a ganar plata con esto y otra que sea una estrategia de venta, haciendo publicidad a través de las celebrities", concluyó.