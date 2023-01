Gran Hermano: el ataque de furia de Daniela en la casa que desconcertó a Julieta

escuchar

Luego de los festejos de Año Nuevo, Daniela Celis le aclaró a Thiago Medina que podía entablar un vínculo con Juan Ignacio “Nacho” Castañares si así lo deseaba. Ante la negativa de este y su insistencia por mantener la relación con ella, la oriunda de Moreno expresó su malestar frente a Julieta una vez que la prueba semanal de liderazgo finalizó.

En complicidad, Daniela se mostró dolida por el acercamiento de Thiago a Nacho y rompió en llanto frente a su compañera. En un instante de furia destrozó un papelito y esbozó gritos en dirección al de González Catán sin temor a ser escuchada. “Que pend… loco. Me mira a los ojos encima. ¿Por qué es así?¿Por qué?”, exclamó la participante ante la mirada atónita de su compañera. Luego, agregó, hablando al aire: “Me tenés cansada. Me vivís haciendo mierd… todo el tiempo. ¿Qué más querés?”.

El ataque de furia de Daniela

Más tarde, durante el almuerzo, Daniela y Thiago protagonizaron una pelea feroz que evidenció el desgaste de la relación entre ambos. Mientras el oriundo de González Catán le advirtió: “El que ríe último ríe mejor”, la de Moreno sentenció: “Último pero solo vas a reír”.

En ese instante Nacho interrumpió y desde la cocina gritó: “¡Solo no, conmigo va a reír!”.

Nacho defendió a Thiago en medio del cruce con Daniela

Tras ese intercambio, los seguidores del reality, y los fanáticos de la dupla a la que bautizaron “Nachiago”, se manifestaron a través de las redes sociales en apoyo a Thiago: “En mi opinión quiere dejar mal a Thiago y lo único que consigue es quedar mal ella” y “Qué falso y forzado se vio eso. Al final solo esta logrando que me dé pena Thiago, porque ni ella sabe qué es lo que quiere del pobre pibe”.

Sin embargo, también hubo varios mensajes en su contra: “No me da pena Thiago, no empiecen con eso. El tiene que hacerse también responsable de donde se mete. Que la corte y listo”.

La picante reacción de Daniela ante el beso entre Nacho y Thiago

Daniela Celis atraviesa una serie de momentos incómodos en Gran Hermano desde que reingresó. En especial durante el beso que Thiago Medina y Juan Ignacio “Nacho” Castañares se dieron en la boca el domingo por la noche en la pileta. Tras el hecho, la oriunda de Moreno le expresó su enojo y lo enfrentó ante todos.

“¿Te enojaste?”, le preguntó Thiago a Daniela en uno de los cuartos de la casa, a lo que ella respondió: “Y… Si yo hago una cosa que te molesta: ¿vos te enojarías? Respondeme eso”. “Él me lo dio”, replicó el oriundo de González Catán. En ese instante la de Moreno le insistió para salir de la habitación e ir al patio con el resto de sus compañeros, con el objetivo de olvidar el beso de Nacho.

Ya en el jardín y en pleno baile, Thiago se acercó a Daniela nuevamente y la intentó abrazar. Tras ese corto lapso de tiempo unidos, el oriundo de González Catán le dijo: “No quiero que me abraces así, como una mentirosa”. En ese momento Celis le espetó: “¿Qué hago? Me dolió. ¿No me puede doler? ¿No te puedo querer demasiado para que me duela? Perdón por quererte demasiado…”.

