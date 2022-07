El inesperado insulto de Soledad Pastorutti que dejó sin palabras a Lali Espósito en La Voz Argentina: “Lo remil...”

Se viven galas intensas en La Voz Argentina (Telefe) y es que cada vez falta menos para llegar a la segunda etapa. Cada uno de los jurados quiere tener el mejor equipo para aumentar sus posibilidades de consagrarse como campeones del certamen. El juego es a todo o nada, las amistades quedan de lado y los cinco preparan sus mejores argumentos para convencer a los participantes. Sin embargo, en esta edición hay una nueva herramienta que puede beneficiar o perjudicar: el botón de bloqueo. El jueves Lali Espósito lo usó contra Soledad Pastorutti y desató un tenso cruce.

Noche a noche, el programa que conduce Marley tiene algunas sorpresas, así como momentos emotivos y también algunos conflictos. Esto último se potenció luego de que en esta temporada se sumara el botón de bloqueo, lo que le permite al jurado que se da vuelta evitar que uno de sus compañeros pueda elegir al participante en cuestión. Esto pasó el jueves con Espósito y Pastorutti, quienes protagonizaron un fuerte intercambio de palabras.

A las audiciones a ciegas se presentó Iván Papetti, un joven de 18 años de San Antonio de Padua. Eligió interpretar “Love Me Tender” de Elvis Presley y las dos mujeres del jurado no pudieron evitar deslumbrarse con su voz. La Sole fue la primera en dar vuelta su silla, convencida de que sumaría un nuevo miembro a su equipo. Sin embargo, su colega también giró, pero además apretó el botón de bloqueo, lo que hizo que perdiera todas sus chances de quedarse con el participante.

Lali quedó fascinada con la voz del participante y terminó sumándolo a su equipo (Foto: Captura de video)

Soledad se dio cuenta de esta acción y cuando el joven terminó su performance se levantó del asiento y caminó directo hacia donde estaba su compañera, quien, a su vez, sabía que sufriría las consecuencias. “Son las reglas del juego”, le dijo Lali mientras se protegía con un almohadón. Ante esto, Montaner le advirtió al participante lo que había pasado, pero para su tranquilidad, le aseguró que él no tenía nada que ver.

“¿Sabés qué significa esto?”, le preguntó Soledad a Iván, mientras apuntaba las letras rojas de la palabra bloqueo. “Que no podés venir a mi equipo. Con lo que me gusta lo que hizo”, sostuvo con indignación. Espósito quiso explicarle la situación para calmar las aguas, pero su colega no aceptó justificaciones.

El enojo de la Sole, luego de que su compañera apretara el botón de bloqueo en su contra

“Por lo mismo que vos te diste vuelta, me di vuelta yo, que es él...”, dijo la intérprete de “Disciplina” mientras sujetaba la mano de su compañera. Pero ella la interrumpió y sin filtro comentó: “Él es el ganador de La Voz Argentina, la p... madre que lo remil…”. Esto derivó en la risa de los presentes, pero Soledad continuó expresando su enojo: “Ponele todos los pi pi pi que quieras... La p... madre que lo remil...”, volvió a decir.

Divertida, Lali le explicó a la intérprete de “Aunque me digas que no” por qué tomó la decisión de apretar el botón de bloqueo contra ella: “Te diste vuelta vos y pensé: ‘Monta capaz no se da vuelta, los chicos tampoco’. Con todo el dolor de mi corazón dije ‘tengo que bloquear a la Sole porque tiene que ser mío’”.

Lali y la Sole se pelearon por el participante, pero la intérprete de "Disciplina" ganó la batalla

Pastorutti hizo caso omiso a las explicaciones y le habló directamente al participante: “Yo lo único que quiero que sepas es que me encantó lo que hiciste, para mí fue increíble. Ni siquiera quiero saber tu nombre porque me va a doler, porque mi amiga personal, que no es más mi amiga, me bloqueó”.

Luego de que el joven, quien aún estaba inmóvil sobre escenario, se presentara, la intérprete de “N5″ le dio formalmente la bienvenida a La Voz y especialmente a su equipo. Antes de retirarse, Iván deleitó al jurado con una canción de Frank Sinatra y se llevó todos los aplausos. Por su parte, las dos cantantes olvidaron el tenso momento y se reconciliaron. “Te quiero”, le dijo Lali mientras se tomaban de las manos.