Cada vez que los coaches de La Voz Argentina (Telefe) le sugieren a los participantes que vuelvan a intentarlo en las próximas ediciones, lo dicen en serio. Ese fue el caso de Camila Matarazzo, de Villa Ballester, quien se presentó en las audiciones del 2021, pero por una cuestión de nervios no logró emocionar al jurado. Sin embargo, se animó a volver, y el desenlace, casi sobre el final, fue diferente.

“Mi experiencia en La Voz 2021 fue cortita, pero estuvo buenísimo. Por eso es que volví también”, señaló la joven concursante en la previa a su segunda presentación en el escenario del programa. “Es una experiencia increíble. Nunca te vas a escuchar como te escuchás ahí arriba. Nunca vas a estar en un lugar tan grande, o al menos yo, nunca había estado y eso me dio ganas de volver a participar”, manifestó.

Segunda presentación de Camila Matarazzo en La Voz Argentina (Telefe)

“La Cami del año pasado y la de este año son muy diferentes. Creo que tuve un crecimiento no solamente personal sino con la música. Creo que un poco de la experiencia del año pasado me hizo dar cuenta de muchas cosas y mejorar”, explicó la joven.

“Estamos orgullosos porque Camila lo intenta nuevamente y eso tiene mucho valor. Haberse sobrepuesto a un momento en el que no le fue bien e intentarlo nuevamente, habla bien de ella, del esfuerzo que le pone y del coraje”, precisó Laura, la madre de Camila.

Camila Matarazzo se presentó con su guitarra por segunda vez e interpretó Llorar de Jesse & Joy; sin embargo, con el correr de la canción ninguno de los coaches dio vuelta la silla a pesar de que se veían muy compenetrados con la performance de la joven.

Otra oportunidad: volvió a La Voz Argentina y esta vez en el último segundo se giró una silla

Cuando parecía que el desenlace iba a ser el mismo que el año anterior, y ya en la última estrofa de la canción, Soledad Pastorutti decidió presionar el botón y dar vuelta su silla para que la cantante tenga su oportunidad en La Voz Argentina 2022.

Camila Matarazzo recordó su primera presentación en La Voz Argentina

Tras su interpretación, la joven cantante tuvo un mano a mano con el jurado integrado por Soledad Pastorutti, Ricardo Montaner, Mau y Ricky, y Lali Espósito.

“Te voy a decir la verdad, al principio me costó conectar porque estabas fuera de tempo, incluso de tono”, se sinceró Soledad que, con el correr de la interpretación, cambió de opinión y terminó eligiéndola para su team. Por su parte, Ricardo Montaner le consultó qué le habían dicho en aquella oportunidad y la joven se refirió al mensaje “muy especial” que le dijo el cantante venezolano acerca de que debía volver a intentarlo en esta edición del programa.

“Me encanta porque cuando nosotros le decimos algo así a un participante es porque sentimos que puede hacerlo y que tiene el potencial. Yo te agradezco mucho que hayas hecho caso y acá tenés el resultado. Bienvenida a La Voz Argentina”, cerró Ricardo Montaner.

Soledad Pastorutti le regaló su poncho para que dejara de temblar y le manifestó que tiene una voz muy dulce. “Lo bueno es que lo superaste y ahora estás un paso adelante”, le dijo la cantante de folklore haciendo referencia al miedo que tenía la cantante de no ser elegida otra vez.

“Para eso vine, yo quería poder cantar y mostrarles lo que me gusta hacer. Y bueno, si se daba vuelta alguno, buenísimo, y si no, al menos me escucharon y eso es lo importante”, concluyo Camila Matarazzo que será una de las protagonistas del equipo de Soledad Pastorutti.