¿España o Argentina? Lali Espósito reveló en que país tuvo sus mejores citas y sorprendió a todos

Las galas de La Voz Argentina (telefe) no dejan de traer sorpresas. Y estas no pasan solo por las actuaciones de los participantes que buscan cautivar con su talento para continuar en el reality, sino también por los divertidos y ocurrentes momentos que protagonizan los jurados, Lali Espósito, Mau y Ricky, Soledad Pastorutti y Ricardo Montaner. En esta oportunidad, fue la intérprete de “Diva” quien se llevó todas las miradas tras revelar algunos detalles de su vida amorosa, entre los que admitió dónde tuvo sus mejores citas, si en Argentina o en España.

El martes por la noche, se presentó al reality Elena Guarner. La concursante sorprendió a todos con su interpretación de “And I Am Telling You I’m Not Going”, de Dreamgirls. Pero, antes de que los jurados comenzaran la batalla de argumentos para que la joven eligiera a uno de los equipos, se vivió una divertida situación que tuvo como protagonista a Lali. Resultó que la participante era de Cuba y lleva siete años en el país, ya que se casó con un argentino, aunque confió que las cosas no terminaron bien. Fue entonces cuando entre todos empezaron a debatir sobre temas del corazón.

En La Voz Lali reveló algunas de sus preferencias a la hora de tener citas románticas captura de vieo

“Qué pensás de los argentinos románticamente hablando”, le preguntó la intérprete de “Disciplina” a la participante. “Están medio flojos, les gusta todo muy rápido”, le respondió sin durar Elena. La cantante estuvo de acuerdo con estas afirmaciones y agregó: “Es lo que yo digo, somos precoces. Vamos a los bifes”.

Ante esto, la exCasi Ángeles aprovechó para comparar estilos románticos que conoció a lo largo de su vida, y sostuvo: “Yo que tuve la dicha de estar un ratito en otro lado, te digo que me di cuenta de un par de cosas: hay varias patas flojas en las citas. No hay remate en lo que estoy diciendo”.

Lali reveló en que país tuvo sus mejores citas

Asimismo, Lali comentó: “Es un poco cierto... me pasó teniendo citas en otros países, como ser España”. “¿Tuviste citas en España?”, le preguntó divertido Ricky Montaner, a lo que ella rápidamente contestó: “Salí con muchísima gente”. A su vez, reconoció que aunque “van al frente” a las citas argentinas “le faltan un poco de magia”.

Lali Espósito confirmó que su canción “N5″ está dedicado a Lola Índigo

Tras las afirmaciones, es difícil no remitirse a un video que se grabó en la fiesta Bresh en Madrid y que tuvo como protagonistas a la intérprete de “Disciplina” y a la cantante española Lola Índigo. A partir de ese momento comenzó a especularse si había algo entre ellas. Los rumores se acrecentaron luego de que Lali estrenara “N5″, cuya letra refiere a dos mujeres que tuvieron una noche de pasión. Esto hizo estallar las redes y una de las teorías que afirma que está dedicada a la joven española. Hasta que finalmente el misterio se resolvió.

Lali confirmó que "N5" está dedicado a Lola Índogo

La cuenta de Twitter, Real Time Rating compartió un fragmento de la entrevista que dio Espósito a Televida de Mendoza (Canal 9) donde fue consultada por este tema.“¿”N5″ está dedicada a ella o no?”, le preguntaron. “De cierta manera sí”, respondió. “Es una historia larga, por eso de cierta manera sí, pero sí”, indicó.