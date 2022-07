La Voz Argentina: tenía el micrófono abierto y se le escapó un comentario que emocionó a Lali Espósito

Con el fin de compensar su ausencia en la grilla el miércoles, desde el canal hicieron una excepción y La Voz Argentina (Telefe) dio el presente durante la noche del viernes. Como suele suceder, la audiencia del reality fue testigo de chicanas entre los coaches, conmovedoras historias de vida y llantos desconsolados. Pero, entre los momentos más destacados, brillaron las dulces palabras que le dedicó Lali Espósito a una participante luego de que se le escapara un comentario sin saber que tenía el micrófono abierto.

Subirse al escenario de La Voz Argentina (Telefe) es tan atractivo como intimidante. La combinación de luces, cámaras y la presencia de cinco de las figuras más destacadas de la música latina actual es la fuente de los nervios y temblores de muchos de los valientes que se animan a plantarse sobre las tablas. Este efecto solo aumenta cuando se trata de personas que nunca antes tuvieron el privilegio de presentarse frente a audiencias tan masivas como exigentes. Los coaches son conscientes de esto y, por eso, tienen una consideración especial a la hora de juzgar las audiciones a ciegas.

Con apenas 18 años, María Sol Moreno cantó para Lali Espósito, Ricardo Montaner, Soledad Pastorurri y Mau y Ricky e interpretó “Mi buen amor” de la cantante chilena Mon Laferte. Sin embargo, la presión de quedar dentro del reality y los deseos de que todo saliera bien la llevaron a cometer graves errores. La falta de entonación y la imposibilidad de alcanzar ciertas notas fueron suficientes para que ninguno de los cuatro sillones se dieran vuelta.

La emoción de la participante de La Voz Argentina al oír las palabras de Lali Espósito captura de video

A pesar de no haberla seleccionado, los músicos se interesaron por su vida y se sorprendieron al oír su edad. Luego de darle sus devoluciones y de remarcarle que no debía desanimarse por este suceso, sino seguir intentando, Lali Espósito se tomó unos minutos para darle un mensaje especial.

“Te voy a decir algo breve. Antes de que empieces a cantar, pasó una situación y es que ya teníamos tu micrófono abierto”, comenzó, a modo de introducción. Y agregó: “Escuchábamos tu respiración y escuché que te susurraste: ‘Yo puedo, yo puedo’. Quiero que sepas que vos sí podes, claro. Y podes todo”.

Mientras a la participante le brillaban los ojos, quizás por la vergüenza causada por su inesperado desliz o por la emoción generada por las palabras de la intérprete de “Diva”, la artista continuó: “Este no de las sillas en esta oportunidad en La Voz no significa que vos no podes. Ese mantra que te dijiste antes de cantar te lo tenes que decir todos los días, como lo hacemos todos los que enfrentamos cosas en esta profesión”.

Lali Espósito le dedicó un tierno mensaje a una participante de La Voz Argentina captura de video

“Vos podes. Vas a poder, si te interesa, volver a este programa. Y vas a poder cantar cada vez que te lo propongas y vas a poder avanzar en tu camino musical siempre que estés trabajando para eso. Así que, más allá de lo que te digamos ahora, nunca dudes de eso”, remató.

A modo de cierre, abandonó su lugar y se dirigió hacia ella para darle un fuerte abrazo, durante el que corrieron más de una lágrima que mezclaban el alivio, la desilusión y el agradecimiento.