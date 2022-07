Cantó una canción de Lali Espósito en La Voz Argentina y Ricardo Montaner tuvo una inesperada reacción

Cada vez falta menos para que los equipos de La Voz Argentina (Telefe) se completen de cara a la siguiente etapa del certamen. Los participantes apuestan a todo o nada para que una o más sillas se den vuelta. Sin embargo, muchas veces la elección del material puede ser clave para determinar la continuidad en el certamen. En la emisión del jueves, una joven decidió cantar un tema de Lali Espósito y Ricardo Montaner tuvo una inesperada reacción al escucharla.

Para su audición a ciegas en La Voz, Aldana Eve decidió cantar “Al otro lado”, la reconocida canción de Lali a la espera de que ella, Mau y Ricky, Ricardo Montaner y/o Soledad Patorutti se dieran vuelta y la eligieran para formar parte de su equipo. Sin embargo, cuando empezaron los primeros acordes, el intérprete de “Bésame” tuvo una inesperada que llamó la atención de los televidentes.

Cantar sobre un escenario, frente a tanta gente y con cámaras en el medio, no es lo mismo que hacerlo en un espacio más íntimo. Es por eso que en instancias como estas es común que los nervios jueguen en contra. Esto fue lo que le sucedió a Aldana, quién desde el comienzo tuvo una cuantas desafinaciones y algunas cuestiones con el tono. Si bien no pudo acomodarse del todo, a medida que transcurrió la canción fue soltándose un poco.

La reacción de Ricardo Montaner cuando una participante de La Voz cantó un tema de Lali

Sin embargo, lo que sucedía arriba del escenario también repercutió en el jurado que estaba de espaldas, particularmente en Montaner. Las cámaras del programa captaron el momento en el que, tras escucharla cantar, se tapó los odios con las manos, en un claro gesto de molestia por las desafinaciones y problemas con la tonalidad que tenía la joven.

Montaner se tapó los oídos mientras la participante cantaba sobre el escenario (Foto: Captura de video)

Durante la performance, ninguno de los jurados se dio vuelta, por lo que Aldana no avanzó a la siguiente etapa del reality. Pero, esto no evitó que recibiera una devolución. Mau destacó el lindo tono de voz que tenía, pero resaltó las importantes las fallas técnicas que sufrió durante su performance. “Hubo tantas imperfecciones, de afinación, tempo y tono, era un poquito todo y creo que eso es lo que nos llevó, en este caso, a no apretar el botón”, le dijo. Sin embargo, la animó a seguir por el camino de la música.

El tierno gesto de Lali con la participante que interpretó una canción suya

En esta oportunidad, Lali también quiso decirle unas palabras tras escucharla cantar un tema suyo. “”Al otro lado” es de mi primer disco y me gusta mucho. Es una de las primeras canciones que escribí, así que es muy especial para mí”, remarcó. Asimismo, le agradeció por la elección musical que hizo y la invitó a volver con una pieza distinta pero del mismo álbum.

Pero el paso de Aldana por el certamen no terminó ahí. Luego de que se despidiera y abandonara el escenario, recibió una gran sorpresa. Una vez que regresó con Marley, recibió la visita de Lali quien quiso saludarla personalmente. La participante no puso ocultar su emoción y ambas se fundieron en un caluroso abrazo. Si bien no pudo continuar en el reality, se dio el gusto de tener cerca a una de sus ídolas.