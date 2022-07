El inesperado look de Oscar Ruggeri al enterarse de que su hija Cande tendrá una nena

Cande Ruggeri y Nicolás Maccari esperan su primer hijo. La pareja realizó el anuncio en Instagram el 17 de junio, pero no todo salió como lo planearon porque fue Oscar Ruggeri quien se adelantó en dar la feliz noticia, cuando lo dijo en vivo en F90 (ESPN). A pesar del gran enojo que causó en la futura madre, fue parte del importante evento familiar en el que todos se enteraron de que el bebé en camino es una nena. Y fue el particular look del futuro abuelo lo que llamó la atención.

“De esta manera hermosa nos enteramos que vamos a tener una hija. Estamos tan felices. Te amo tanto @nicomaccari. Soy tan afortunada de tener esta familia y más ahora que se agranda. Les quiero agradecer hoy especialmente a ellas: a mis hermanas y cuñada que se ocuparon de todo”, contó Cande Ruggeri en su cuenta de Instagram, donde compartió un video con un resumen del importante evento que vivieron el fin de semana.

La pareja, que lleva tres años juntos, anunció que esperan su primer hijo (Captura Instagram)

Como se volvió una nueva costumbre, los futuros padres fueron parte de una fiesta de “revelación”, donde a través de diversas actividades, tanto ellos como sus familiares se enteran del sexo del bebé en caminob En el caso de Cande y Nico lo supieron al momento en el que el futuro padre pateó una pelota desde donde se desplegó una humareda de color rosa, por el que muchos de los invitados festejaron con intensos saltos y gritos. Luego, al momento de cortar la torta del evento, el relleno en la misma tonalidad confirmó que era una nena la que está en camino.

Cande y Nico esperan una nena (Captura Instagram)

Entre suspenso y risas, el video que servirá como recuerdo para la memoria de la niña, la familia festejó la noticia. Y por supuesto, que la emoción no faltó. En medio de la gran felicidad, no pasó desaparecido el detalle en el look que lucieron muchos de los invitados. Cada uno de ellos llevaba un babero de papel en el que se describía la premonición de cada uno de ellos acerca del sexo del bebé en camino.

Cande Ruggeri reveló que espera una nena

Oscar Ruggeri lució orgulloso su babero en el que él mismo dibujó un niño que jugaba a la pelota, en una clara alusión a su deseo de que sea un varón y siga sus pasos en el deporte. Mientras, la futura abuela fue quien acertó, ya que Nancy Otero dibujó el símbolo femenino en su accesorio.

Luego del acierto de su predicción, Nancy compartió su felicidad en Instagram: “Voy a tener una nieta. Jaja estoy tan feliz. Cande fue y es mi compañerita. La mini Cande va a ser así. Los amo”. De esta forma, la futura abuela festejó la nueva noticia familiar. Recordemos que el exjugador y su esposa son abuelos de Milo y Roma, hijos de Daiana, la mayor de los hermanos Ruggeri.

La familia festejó el anuncio (Captura Instagram)

Por el momento, la pareja no anunció el nombre que llevará su hija y fue la propia Cande quien les informó a sus seguidores que aún están en pleno proceso de análisis de cómo se llamará la bebé en camino.