Cande Ruggeri le contó a Lizardo Ponce que está embarazada y lo filmó: la insólita reacción del influencer

Oscar Ruggeri fue el primero en decir que su hija, Candela, va a ser madre y le quitó la oportunidad de hacer el gran anuncio. Sin embargo, la influencer no dejó que esto la desalentara y, tras confirmarlo, compartió los tiernos videos con los que capturó el momento en el que le decía a sus seres queridos la noticia. El que se robó la atención fue Lizardo Ponce quien, al escucharlo, tuvo una cómica reacción.

Cande Ruggeri le contó a Lizardo Ponce que está embarazada y lo filmó

Un par de días atrás, Oscar Ruggeri tiró, casi accidentalmente, una bomba que descolocó a los ávidos fanáticos de la vida de la farándula. Durante el programa de ESPN conducido por el Pollo Vignolo, el exfutbolista reveló que su hija, Candela, está embarazada. La noticia dejó a más de uno con la boca abierta ya que, antes de ese momento, ella no había dado indicios ni señales sobre su futuro como madre. Aunque permaneció en silencio por varias horas, finalmente salió a confirmar el anuncio.

En diálogo con LAM (América), aseguró que aún no tenían planeado decirlo, pero que su padre los había forzado a confirmar la noticia y expresó un cierto grado de molestia frente a la forma en la que transcendió la novedad. “Me llamó 20 veces y no lo atendí ni una vez”, reveló cuando Ángel de Brito, el conductor del ciclo, le preguntó cómo se sentía al respecto.

Candela Ruggeri le hizo creer a su familia que estaba tomando una foto y grabó su reacción cuando les dijo que estaba embarazada Captura

Con el secreto ya hecho público, Candela comenzó a subir los diversos videos que tenía guardados para la gran ocasión. A través de diversas filmaciones, capturó el momento en que le contaba a sus seres queridos la gran noticia. El primero fue el que organizó con su familia, a quienes convenció de que iba a sacar una foto, pero en vez de poner la cámara con un temporizador, comenzó a grabar.

Luego de hacer una cuenta regresiva y llegar al uno, los novios exclamaron al mismo tiempo que iban a ser padres y lograron captar las cómicas respuestas de todos sus parientes. La más graciosa fue la de Oscar Ruggeri quien, sin entender bien lo que sucedía, quedó apartado del grupo sin decir nada e, incluso, se puso a acomodar algunas cosas que había apoyadas sobre la mesa. “De verdad que no se lo esperaba, porque no le contamos a nadie. Al principio le costó reaccionar”, explicó Cande mientras pasaban el clip en A la tarde (América).

La reacción de Lizardo Ponce al enterarse que Cande Ruggeri está embarazada instagram @lizardoponce

Pero no solo sorprendió a sus familiares, sino también a sus amigos. Uno de ellos fue Lizardo Ponce con quien tiene una gran amistad desde hace años. Luego de ubicar la cámara en un ángulo que lograba enfocarlos a los dos parados y contar hasta cinco, dijo: “Estoy embarazada”. Inmediatamente, el influencer se separó de ella y, tras taparse la boca, susurró: “Mentira”.

Durante varios segundos, intentó descubrir si era una broma o si, efectivamente, su amiga iba a ser madre. Una vez que le confirmaron y luego de repetir varias veces la palabra “mentira”, le dio un fuerte abrazo que terminó en lágrimas de emoción de parte de los dos. El dulce momento fue compartido en las redes por Lizardo quien, a modo de descripción, tipeó: “Que emoción. Te amo, vas a ser una mamá increíble”.

La reacción de Lizardo Ponce al enterarse que Cande Ruggeri está embarazada instagram @lizardoponce

Entre la lluvia de comentarios de felicitaciones, se destacó la respuesta de Cande Ruggeri, quien replicó: “Y vos un tío muy canchero”. De esta manera, con el hecho ya oficialmente sabido por todos, solo resta que la futura madre comparta el minuto a minuto para llevar a sus seguidores a lo largo del increíble proceso.