El inesperado mensaje de Lali Espósito a Tini Stoessel: ¿se acabó la grieta?

La rivalidad entre Lali Espósito y Tini Stoessel es un mito que solo continúa siendo alimentado por algunos fanáticos recalcitrantes o detractores de la buena onda reinante en el pop actual. La misma ex Violetta lo dejó en claro hace pocos días cuando en una entrevista con Clarín dijo que "sería increíble" hacer una colaboración con la cantante de "Somos amantes". "No hablamos directamente, pero no estamos cerradas en ningún momento de compartir algo", confesó.

Así, después de esa clara demostración de la inexistencia de la grieta, Lali respondió al guiño con un video publicado en su cuenta de Instagram. Con el último tema de Tini, "Fresa", sonando de fondo, Lali baila con un filtro de stories y tira un "ey", mencionando la cuenta de su colega. ¿Se vendrá la esperada colaboración?

"Con Lali no sólo tenemos buena relación, sino que nunca pasó nada personal entre nosotras. Nos vemos, la mejor onda, nos felicitamos por algún tema. Mensajes. No tenemos ningún problema. Estamos cansadas de decir que entre nosotras no hay ningún problema. Me pone contenta porque está creciendo mucho el mercado argentino para las mujeres, que cada vez seamos más. Sale mucho de la prensa tener que comparar a dos artistas mujeres cuando cada una puede tener su camino y hacer la música que quiere. De hecho hasta compartir música en algún momento", había agregado Tini en mencionada entrevista.

Lali está a full. A mediados de este mes empezará un nuevo tramo de la gira de Brava, su tercer disco y de alguna manera comenzará a despedirse de él. En octubre saldrá el primer single de su cuarto álbum y con él la cuenta regresiva para la salida de la obra que, promete, marcará un antes y un después en su trayectoria musical. En una entrevista con LA NACIÓN, contó: "Es una gira muy copada por varios motivos. Con respecto a Israel, está buenísimo poder volver cada año. Es una locura cómo me reciben siempre en Tel Aviv".

Por su parte, Tini acaba de lanzar "Fresa", para el que unió fuerzas con el cantante y compositor colombiano Lalo Ebratt, conocido en el mundo del reggaetón por su tema "Mocca". Al ritmo de su pulso bailable y colorido, una vez más, Tini se muestra muy sensual.

El featuring de Lalo Ebratt en "Fresa" sigue aumentando la proyección regional de la música de Tini y su sonoridad cercana a los ritmos urbanos, que son tendencia a nivel global. Ebratt trabajó con J.Balvin, uno de los artistas número uno del reggaetón, y forma parte de Trapical Minds, un colectivo musical de hip-hop latino elaborado por el sello colombiano RedSnapperMusic que también cuenta con los cantantes Yera y Skinny Happy.1.