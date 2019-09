Lali: más hot, a la conquista de los Estados Unidos y antes de estrenar canción

Lali inicia una nueva gira por Europa y los Estados Unidos antes de dar a conocer sus nuevas canciones

Lali está a full. A mediados de este empezará un nuevo tramo de la gira de Brava, su tercer disco y de alguna manera comenzará a despedirse de él. En octubre saldrá el primer single de su cuarto álbum y con él la cuenta regresiva para la salida de la obra que, promete, marcará un antes y un después en su trayectoria musical.

Lali ya tiene la mente puesta en Tel Aviv. Allá, en la ciudad que la ama con locura iniciará su nueva gira europea. Luego pasará por España, se detendrá un tiempo para filmar un video clip y, finalmente, cumplirá con la nueva parte de ese plan que ya no es ningún secreto: la conquista de los Estados Unidos.

"Es una gira muy copada por varios motivos -cuenta Lali-. Con respecto a Israel, está buenísimo poder volver cada año. Es una locura cómo me reciben siempre en Tel Aviv".

-Vas a hacer una gira por los Estados Unidos que contiene no solo las ciudades con más público latinoamericano, como Miami, Nueva York y Chicago, sino que también incluye otras "paradas", como Washington y Nashville. La Sole hizo algo similar en su último tour.

-¿En serio? ¡La voy a llamar a La Sole! Nashville fue la última plaza que se sumó, me pareció extrañísimo cuando me lo propuso el productor. ¡Me maté de risa! "Vas a ver que te va a ir bien", me dijo enseguida y me contó que más allá de ser una ciudad que está históricamente ligada con la música country, recibe mucho show latino con gente que canta en español.

-No es casualidad esta gira norteamericana, ¿no?. Cada vez viajás con más frecuencia, a participar de premios, programas de televisión y a cantar, como el show de Año Nuevo en Nueva York, en Times Square .

-Estuve trabajando mucho en Estados Unidos. Este cuarto disco se hizo todo allá, entre Miami y Los Ángeles. Del show con Mau y Ricky en Times Square en adelante se dieron muchas cosas. Y después vino la canción con Thalía, que me abrió las puertas del público hispano. Espero cruzarme con Thalía en la gira. Estuvimos hablando para ver si podemos coincidir en algún show. Ella es una mega estrella y está a full, pero quizás podamos hacer coincidir las agendas.

-A Estados Unidos vas en un plan muy distinto al de los shows en Israel y España. Vas a tratar de conquistar a un público que no necesariamente conoce todo lo que hiciste, como cantante y como actriz.

-Sí y lo quiero aprovechar y disfrutar desde otro lugar. Quiero tomar contacto con la gente. Por lo general estoy a full, trabajando en muchas cosas a la vez y esta es una linda oportunidad para parar la pelota, mirar a la gente a la cara y conocer sus historias. Más allá del disfrute que da viajar con tu música, voy a estar muy atenta a lo que el público tenga para decirme. Saber sus historias de vida, sin son argentinos cuánto hace que viven allá y tomar un contacto más de cara a cara.

-En Tel Aviv "sos Gardel" ¿A qué le atribuís no sólo el éxito sino la devoción del público israelí?

-A varios factores. Mi historia con las ficciones juveniles y con Cris (Morena) quedó muy arraigada en el público de Israel. Las bandas que salían de los programas, como Teen Angel, fueron muy exitosas. Con ellos hicimos 13 shows en un estadio en una semana. Una locura. Así que ya había una base fuerte cuando fui por primera vez como cantante solista e independiente. Y la verdad es que acompañaron a full todo mi crecimiento. Cuando hice el primer teatro Ópera en Buenos Aires les pedí a mis familiares que fueran y al final se superaron todas mis expectativas: terminamos haciendo cinco shows. Indudablemente había un público esperando un tipo de pop como el que yo quería ofrecerles. Pero en Israel, la primera vez que fui como solista, toqué en un lugar mucho más grande que el Ópera. Y voy todos los años. Es bastante peculiar lo que sucede.

-¿Estás pensando radicarte en Estados Unidos o permanecer más tiempo allá?

-Hay una masterclass de la industria latina y uno de los primeros tips que tira es el de vivir en los Estados Unidos. A mí lo que me sucede es que sigo eligiendo estar acá, en mi país. Pero es cierto que tardé más tiempo en hacer el nuevo disco porque lo grabé afuera. Fui y vine varias veces y me lo tomé con soda, sin apurar los tiempos. Si estás allá se facilitan un montón de cosas y ni hablar de cómo van conociendo tu cara y tu nombre en la medida que vivís en los Estados Unidos. Hace poco fui host de los premios Juventud, que son unos premios latinos muy importantes y al día siguiente era evidente la repercusión. Pero bueno, mientras mi trabajo me lo permita voy a seguir viviendo acá. Tengo a mi familia, a mi novio (Santiago Mocorrea), tengo mi casa. Y yo firmé con Sony Argentina, soy una artista de acá. Muchos, incluso antes de pegarla con un tema, eligen ir a vivir a Miami. En este tiempo conocí conductores, músicos, productores latinoamericanos que se fueron de su país de muy chicos, algunos incluso dejando a toda su familia. Y lo bueno de nosotros, más allá de estar en el c... del mundo, es que tenemos una industria musical fuerte.

-¿Cómo viene el nuevo disco?

-Es un disco de colaboraciones distintas a lo que se imaginan. Ese "challenge" me parece copado, que es buscar el diferencial en este cuarto disco. Me di el lujo de salir de la zona de confort y es una sensación que a mí me gusta y que ya experimenté. Brava es muy distinto a Soy. Este disco no es la excepción, y en esa evolución entran estos feats que me dan una apertura musical interesante y que siento que me sirvieron para hermanarme con gente de otros lados. El fan puede decir 'mi disco favorito es el primero', por ejemplo, pero en el análisis de mi camino se nota que siempre quise diferenciarme de lo anterior. Para este disco me planteé meterme mucho más en el universo latino, con compositores venezolanos, portorriqueños y argentinos también. En cada disco que hago está mi verdad.

-En esa masterclass de la industria latina también hay elementos que no necesariamente vayan con tu estilo, ¿cierto?

-Tal cual, la industria te enseña lo que está sucedienco, te muestra un abanico de posibilidades. Después, vos como artista podés tomar lo que quieras y descartar lo que no te sirva. Cuando hacés algo se nota mucho si no estás cómodo con eso, si no te representa. Yo tomo lo que me parece piola y que puedo defender desde mi personalidad, porque mi idea es mostrar el color Lali, no el de otros. Sería poco genuina si cediera en eso y perdería todo el trabajo de estos seis años en la música.

-¿Cómo ves hoy todo lo que pasó con A bailar, tu primer disco? Los elogios, las críticas...

-¡Decían que estaba loca! Cómo sacaba un disco tan pop, con temas como "Asesina" o "A bailar", que era más funkeadito. Y bandas como Miranda! ya jugaban con esos sonidos. Para mí ellos son los gurúes. No era tan común que una chica de mi edad hiciera eso.

-No era tan común que las cantantes estuvieran en primer plano en la Argentina...

-Tal cual. En estos seis años pasaron muchas cosas a nivel cultural y se dio una expansión muy rápida gracias a las redes. Pasó de todo y hubo una evolución hacia lo urbano que sesis años atrás no hubiera imaginado. Lejos de bastardear al género hay que ver por qué se dio eso, hay que analizarlo. Hay algo de empatía directa, de hablar de la calle, de las vidas de los pibes y pibas comunes. Sin duda esta movida surgió por algo y no es una gilada del momento. La calle habla y la industria musical la está escuchando. Las mujeres hemos evolucionado y ayudamos a que otros evolucionen y nos vean tal como somos.

-Días atrás estuviste con Nathy Peluso. ¿Cantan juntas en tu nuevo disco?

-Fue un encuentro de mujeres que nos admiramos (también participó Ursula Corberó). Ojalá podamos hacer algo juntas. Cuando estuve en España no coincidimos y ahora por suerte se pudo armar esta juntada femenina amorosa. Más allá de la industria que maneja los hilos, hoy depende muchísimo de la autogestión. Lejos de lo que se cree, cuando sos exitoso te tenés que autogestionar aún más, salvo aquellos que sólo se dedican a ponerse los zapatos que le dicen que se tienen que poner. Hoy vos te terminás gestionando la mayoría de tus feats; otros no, te los propone la discográfica. En mi caso, el 80 por ciento de las colaboraciones surgen de la gente que sigo en redes, que me gusta, me copo y se copan en hacer algo. Mi feat más sorpresivo y grande fue el que hice con Thalía, y se dio a partir de que ella me invitó a través de un mensaje privado de instagram.