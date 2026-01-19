Arianna Aragón saludó a Rodrigo Guirao Díaz por su cumple y compartió fotos íntimas de la pareja

Arianna Aragón protagonizó un tierno posteo en su cuenta de Instagram durante el pasado fin de semana, en el que celebró un año más de vida de Rodrigo Guirao Díaz. Con un tierno carrusel repleto de imágenes románticas, la actriz española hizo referencia al cumpleaños del modelo y le dedicó un saludo cariñoso que rápidamente se volvió viral entre las fans del argentino.

Guirao Díaz cumplió 46 años el 18 de enero y, lejos de hacer muestra del festejo, sí compartió uno de los mensajes que su pareja hizo visible en las redes. “¡¡Feliz cumple a la persona con el corazón más grande del mundo!! Es imposible ser mejor. Love you (te amo)”, escribió la actriz, al tiempo que añadió emoticonos de tortas y corazones. Por su parte, el modelo le contestó en la sección de comentarios y plasmó: “Te amo”.

El tierno posteo que Arianna subió en honor al cumpleaños número 46 de Rodrigo Guirao Díaz (Fuente: Instagram/@arianna_aragon)

El posteo de Aragón consiste en un recuento de fotos de ambos juntos en diferentes ocasiones, que resumen sus últimos meses de novios. Allí se puede ver a los dos en un bar abrazados, en el marco de una fiesta con atuendos total white y en sus vacaciones por la playa.

En el medio de los comentarios, quien no se quedó atrás y también le envió un saludo de afecto fue Rodrigo “Rody” Aragón, padre de Arianna y uno de los actores más famosos de toda España. “Muchas felicidades por tu cumple y por vuestra felicidad”, subrayó y agregó emoticonos de corazones.

El saludo a Rodrigo de Rody Aragón, padre de Arianna (Fuente: Instagram/@arianna_aragon)

Por otro lado, también se manifestaron los seguidores de la actriz y el modelo, con mensajes como: “Son hermosos y juntos más”; “Sos un ser de luz”; “Qué lindos son”; “Pareja de guapos enamorados, que viva el amor”; “Bellos” y “A disfrutar” fueron algunos en cuestión.

La pareja se conoce hace tiempo y confirmaron su relación hace un año (Fuente: Instagram/@arianna_aragon)

Cabe remarcar que el gesto de la actriz fue similar al que Guirao Díaz tuvo el 25 de septiembre pasado, día del cumpleaños número 27 de ella, en el que subió a su feed una foto en blanco y negro de ambos y escribió: “Sos todo lo que está bien. ¡Feliz cumple, chiqui! Te quiero”.

A diario la pareja ostenta su amor en las redes sociales y comparten con sus seguidores parte de la intimidad (Fuente: Instagram/@arianna_aragon)

La historia de amor entre Rodrigo Guirao Díaz y Arianna Aragón

Después de conocerse dentro del mundo artístico en España (se presume que fue en el set de La Encrucijada), Rodrigo Guirao Díaz y Arianna Aragón confirmaron su relación de manera pública. Ella es famosa, además de por sus padres, por haber participado en el reality First Dates: Hotel, y él por sus trabajos en el viejo continente. Así es que, el 1 de diciembre del 2024, oficializaron el noviazgo cuando el modelo tenía 44 años y la intérprete 26.

A lo largo de estos 13 meses compartieron diferentes imágenes de su relación e hicieron partícipes a sus seguidores de la intimidad. Desde viajes de vacaciones hasta la presentación de proyectos ficcionales y paseos por Buenos Aires.

Arianna y Rodrigo se habrían conocido en el set de grabación de La Encrucijada (Fuente: Instagram/@arianna_aragon)

Cuando se cumplieron 365 días de aniversario, él subió una foto junto a ella y escribió: “Un año demasiado hermoso. Nunca imaginé tener esta suerte de conocerte. Sos todo lo que está bien. Gracias por tanto. Love you”. De la misma forma, la actriz contestó: “¡Uno y el más lindo de mi vida! No se puede ser mejor persona”.

De esta manera, pese a que existe una diferencia de 18 años entre los dos, eso no pareció un impedimento para que lograran llevar adelante su vínculo y tejer lazos de confianza que se mantienen sólidos hasta la fecha.