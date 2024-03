Escuchar

La tensión en la casa de Gran Hermano (Telefe) aumenta cada día más, a punto de cumplirse los tres meses de convivencia. Este domingo 3 de marzo, se celebró una nueva gala de eliminación y Lisandro “Licha” Navarro fue el último en dejar el reality. Pero, posteriormente, Agostina Spinelli protagonizó un inquietante momento y anunció que quería abandonar el juego, en medio de un ataque de llanto. Después de las dos de la mañana, las cámaras de Gran Hermano se apagaron y sembraron la incertidumbre entre los espectadores.

Licha fue el último eliminado de Gran Hermano Captura

La placa de nominados de la última semana estaba conformada por Joel, Lisandro, Juliana, Agostina, Isabel y Virginia; pero el azafato fue el primero en librarse de la posibilidad de abandonar la casa más famosa del país. Finalmente, en un duelo entre Juliana “Furia” Scaglione y Lisandro, se fue el empresario.

“Quiero agradecer a toda la gente por el apoyo que me dieron”, expresó Lisandro. Y siguió: “Los últimos días fueron muy duros y yo iba a aguantar hasta que ustedes me lo permitieran. Estoy con una adrenalina como cuando vas a jugar una final de fútbol y quiero quedarme. Si me vieron apagado, fue por las agresiones que recibí, y creo que nadie tiene que soportar que alguien te diga que te quiere matar, ni adentro ni afuera de la casa”.

Al instante, Agostina tuvo un ataque espontáneo y se levantó del sillón al exclamar: “No voy a vivir con una mina que me amenaza de muerte. ¡Yo me voy en este momento!”. A continuación, Santiago del Moro le indicó que podía acudir al confesionario para valorar su decisión. El conductor trató de tranquilizarla, pero la participante no podía para de llorar y apuntó que sintió miedo de permanecer en la casa. “No puedo ir a dormir a mi pieza, porque no sé si ella [por Furia] me clava un cuchillo. ¿Vos sabés la cantidad de femicidios que existen?”, señaló.

Si la salida de Agostina del reality se efectuó o no, es un misterio. Cerca de las 2.30 de la madrugada, Diego Poggi mostró que la transmisión de 24 horas de Gran Hermano se pausó y se desconoce si la participante continúa en la casa o la abandonó sin más repercusión. “Son las 2.22 de la mañana, terminé el streaming hace un rato. Así está la casa, algo pasó. No sé qué. O se están todos re put*** o Agostina se quiere ir, o no sé sinceramente. Así estamos”, puntualizó.