El insólito ritual de Susana Giménez mientras se maquilla que incluye nada menos que a L-Gante

L-Gante es uno de los artistas más escuchados del momento y parece que Susana Giménez no logró escapar a sus encantos. Así lo demostró la diva con un gracioso posteo que subió a sus redes sociales, en donde el trapero argentino la acompaña en un momento muy especial.

La conductora es conocida por su glamour y, por eso mismo, no es una sorpresa que el proceso del maquillaje sea uno de los más importantes de su día. Lo que sí llamó la atención de todos sus seguidores es que, sentada en el tocador, aprovechó para repetir el abecedario al ritmo de L-Gante.

L-Gante es el artista del momento twitter.com/TNTLA

En el video puede verse a una Susana que se mira al espejo y baila sentada en la silla mientras intenta seguirle el ritmo al artista de 21 años. Aunque empieza muy rápido con la “a” y tiene que volver a intentar, la conductora logra retomar la canción e incluso recalca el famoso “eee” del cantante.

“Mientras me maquillo repaso el abecedario A B C D Eeeeeeee”, escribió en Instagram junto al cómico video que superó las 170 mil reproducciones. Sus seguidores no tardaron en llenar el feed de comentarios con mensajes de cariño celebrando su cómica ocurrencia. Una de las famosas que no quiso perderse la oportunidad de felicitar a la diva por su video fue Natalia Oreiro.

Susana Giménez se maquilla al ritmo de L-Gante

El cómico encuentro de Susana Giménez con un periodista de América Tv

Al contrario de muchas personas de su generación, Susana Giménez está muy adaptada a las redes sociales y suele compartir eventos insólitos de su vida cotidiana que terminan traspasando a otras plataformas. Semanas atrás sorprendió al mostrar que, en pleno vuelo hacia Uruguay, el piloto encargado de llevarla fue nada menos que Antonio Laje.

Susana Giménez se tomó un vuelo privado y se sorprendió al notar que el piloto era Antonio Laje

La conductora estaba por emprender su viaje al vecino país, donde vive en su chacra “La Mary”, cuando se dio cuenta que el encargado de llevarla a Punta del Este era el periodista de América.

“¡Antonio! Llegué y no te reconocí. Dije ‘hola, hola’. Vi al piloto, precioso... Me dijeron es Laje. ¡¡Laje!! Qué flaquísimo. Yo escuché una vez que eras piloto, pero me había olvidado”, se la escucha decir a Susana en la filmación que subió también a su cuenta de Instagram.

Susana Giménez viajó a Punta del Este y se encontró con una sorpresa al subir al avión.

Ante la efusividad de la diva, el conductor se mostró muy contento de ser el encargado de pilotear la aeronave y le expresó: “Vine a llevarte, es un placer para mí”.