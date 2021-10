Iván de Pineda reveló la romántica condición que puso para casarse con Luz Barrantes, su novia de toda la vida

Pasapalabra (Telefe) es un programa en donde ningún tema queda afuera de la mesa y las consignas que da el conductor pueden ir desde política hasta deportes. Pero el concurso no es solo un espacio para aprender sino también para divertirse y suelen darse graciosos idas y vueltas entre Iván de Pineda y los participantes. En esta ocasión, un chiste terminó en una declaración bastante seria del modelo.

Iván de Pineda reveló cuándo se va a casar

Mientras intentaban adivinar el Récord Guinness de la mayor cantidad de bodas, Costa -una de las invitadas estrellas de Pasapalabra- le preguntó a Iván cuándo se iba a casar, bromeando con que “todo el mundo” espera que de el “sí, quiero”.

Y es que el modelo está hace más de 20 años en pareja con Luz Barrantes y hasta ahora nunca quisieron pasar por el altar para oficializar la relación.

Iván de Pineda junto a Luz Barrantes

Con la chicana de Costa comenzaron a llover los reclamos del resto de los concursantes e incluso de quienes se encontraban detrás de las cámaras. Con el sentido del humor que lo caracteriza, De Pineda les siguió el chiste y se puso a “anotar” todas las exigencias que le planteaban los hipotéticos invitados a su casamiento.

Sin embargo, ya pasadas las risas, se puso serio para explicar el por qué aún no se formalizó la relación con su novia de toda la vida. “Nos vamos a casar un día que cumplamos muchos años para celebrar lo que pasó y no lo que está por venir”, aseguró.

A pesar de ser muy reservado en cuanto a su vida privada, no es la primera vez que el conductor se explaya sobre el rechazo que tiene la pareja a la idea de pasar por el altar. “Pensamos en casarnos alguna vez, pero hicimos la lista de invitados y eran como mil personas. Teníamos que pagar un montón de plata”, comentó en una ocasión durante Pasapalabra.

Iván de Pineda y Luz Barrantes se pusieron de novios a los 23 años

Este no sería el único ejemplo de que, tanto a Luz como a Iván, les gusta tomarse las cosas con calma. A pesar de que se pusieron de novios a los 23 años, la pareja recién comenzó a convivir en 2018, casi dos décadas después de que comenzaron la relación.

Tal vez este aspecto de su relación se explica con el trabajo de Iván. Desde los 16 años su carrera de modelo y actor lo obligó a moverse por todo el mundo, en muchas ocasiones de un día para el otro. Pero eso no evitó que su vínculo con Luz se construya de manera fuerte y confiable, relató durante una entrevista.

“El compromiso ya está asumido y tomado. Cada una de las decisiones que se toman son importantes para nosotros. Está buenísimo. Yo me tomo las cosas con responsabilidad. Hemos generado un tipo de relación bastante especial, que quizás muchos no entienden, pero bueno... Cuando uno ha basado la relación en la distancia, las cosas no son iguales”, aseguró.