La ironía de Mati Napp cuando le preguntaron por el romance de Flor Vigna y Luciano Castro

Después de llegar a todos los titulares y a las placas de los medios tras haber sido vistos a los besos en un gimnasio, Flor Vigna y Luciano Castro confirmaron su relación. Frente a esto, las ex parejas de cada uno fueron consultados por el noviazgo. Por un lado habló Sabrina Rojas y por el otro, Nicolás Occhiato. Sin embargo, en escena apareció otro ex de la bailarina: Mati Napp.

Un cronista de Los ángeles de la mañana (eltrece) fue a buscar la palabra de Napp, que ante la consulta del flamante noviazgo, respondió con ironía: “¡Mirá qué bien! ¡Qué bueno por ella! ¿O no?”.

Acto seguido, notablemente incómodo por la situación, le hizo una aclaración al notero: “¿Vos sabías que yo estoy de novio?”. Frente a la respuesta afirmativa del joven, Napp se explayó: “Ah, okey, capaz que no sabías. Estoy de novio con Juli, nos llevamos muy bien, ¡es increíble! Volvimos, estamos en el mejor momento”.

Mati Napp está de novio con Julieta Antón Instagram

La joven de quien habla es Julieta Antón, la bailarina que fue su pareja durante cuatro años, mucho antes de ponerse de novio con Vigna, y con quien volvió a estar hace poco tiempo.

“Lo más importante es que hoy en día estamos en el mejor momento con Juli. Le mando un beso grande”, agregó el coach, siempre trayendo a colación el nombre de su actual pareja a pesar de que el motivo de la nota fue preguntarle por su ex.

Pero, sin dejar de lado a Flory a Luciano, cerró la entrevista con buenos deseos para la bailarina: “¡La mejor! ¡Me encanta! Que sea feliz. Eso es lo más importante, que todos sean felices”.

Su tono desinteresado e incómodo no pasó desapercibido y Ángel de Brito no perdió la oportunidad de destacarlo. El conductor, al ver la nota completa de Napp, reflexionó: “Un poco irónico, me parece. Cada vez que lo vamos a buscar no quiere escuchar el nombre de Flor Vigna y el de Nico Occhiato, menos. Por ahí quedó medio dolido”.

¿Viste que hay romances en los que a los ex les queda algo medio amargo, y hay otros que se nota que tienen buena onda?”, acotó Maite Peñoñori, una de las panelistas.

La turbulenta relación entre Mati Napp y Flor Vigna

Flor Vigna y Mati Napp se conocieron en el Bailando mientras él ocupaba el lugar de coreógrafo y ella de bailarina. Los límites entre el romance y el trabajo se desdibujaron, terminando en una apasionada relación entre los dos compañeros.

Flor Vigna y Mati Napp se conocieron en el Súper Bailando LAFLIA – JORGE LUENGO

A pesar de durar poco, su romance fue intenso y los dejó a los dos muy afectados. “Fue hermoso todo lo que vivimos con Flor. Pero mezclar lo profesional con el amor en el programa, que yo no estaba acostumbrado, fue mi desequilibrio”, contó él, tiempo después de terminar la relación.