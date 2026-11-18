En medio del enojo de este martes de María Eugenia ‘la China’ Suárez con la prensa, luego de que Ángel de Brito diera a entender que habría tenido un affaire con Leandro Paredes, Mauro Icardi se sumó al enojo de su pareja y publicó un irónico posteo contra los medios que no pasó inadvertido.

Mauro Icardi y la China Suárez expresaron su enojo hacia la prensa (Fuente: Instagram/@sangrejaponesa)

Mediante su cuenta de Instagram, donde acumula 13,4 millones de seguidores, el exdelantero del Galatasaray compartió una imagen en la que se lo vio dentro de su vehículo con la ex Casi Ángeles; ambos, rozando sus mejillas y sonriendo. Junto a la fotografía, el rosarino realizó un descargo breve, pero contundente.

“No les voy a pedir que dejen de hablar de nosotros… Entiendo que tienen cuentas que pagar, pero qué gracioso debe ser odiarnos tanto y que su sueldo dependa de nuestra existencia", expresó.

El contundente posteo de Icardi tras los rumores que vinculan a su novia con Leandro Paredes (Foto: Instagram/@mauroicardi)

Y completó: “Se creen los dueños de las verdades y son unos simples empleados del chisme barato. Les recomiendo no ocuparse tanto de nuestras vidas, bastante desgracia ya tienen con las suyas”.

Pese a que la publicación recibió más de 200.000 likes, el futbolista limitó los comentarios, por lo que recibió solo unos pocos, como muestra de afecto hacia la pareja.

La reacción de Icardi llegó tan solo unas horas después de que la China realizara un fuerte posteo desde su cuenta de Instagram, donde acumula 7,4 millones de seguidores. “Dejen de relacionar mi nombre con gente que ni conozco. Les debería dar vergüenza a estas alturas. Busquen a otro personaje para joder”, comenzó, furiosa.

La China Suárez le respondió a Ángel de Brito con un comunicado en historias de Instagram (Foto: Captura de pantalla Historias de Instagram @sangrejaponesa)

Y siguió: “La mayoría de los periodistas argentinos son una escoria. Por suerte, la gente inteligente ya no les cree. Que no se note tanto la bajada de línea que les dan para ensuciar mi nombre y desviar la atención de lo que realmente es importante. La mayoría de los medios son una mafia; si no estás con ellos, si no obedeces o no pasas sobres, te ensucian”.

Sin embargo, no es el único escándalo que enfrenta la pareja. El 2 de noviembre, Wanda Nara acudió a buscar a su hija mayor a la propiedad de Icardi en Nordelta y protagonizó un fuerte enfrentamiento con la actriz, en medio de acusaciones por violencia hacia la menor. Aquel episodio escaló aún más luego de que saliera a la luz el video que la propia China Suárez grabó con su celular durante el tenso cruce, en el que se ve a la conductora de MasterChef Celebrity (Telefe) insultarla.

Se conoció el video completo de la pelea entre la China Suárez y Wanda Nara

El enfrentamiento comenzó cuando la actriz comentó que una de las menores quería asistir a una reunión, lo que provocó que Wanda irrumpiera lanzando acusaciones de violencia: “A F. la cag* a palos, tengo tres hijos varones a los que los cag*a palos”. Ante esto, la China defendió a su pareja y rechazó estar vinculada a alguien agresivo: “Nunca estaría con un tipo… Le arranco la cabeza yo”. Sin embargo, la discusión alcanzó su punto máximo con amenazas cruzadas. “De mis hijas no vuelvas a hablar, porque te mato yo a palos”, le advirtió Wanda, a lo que la actriz retrucó desafiante: “¿A quién vas a matar a palos?”.