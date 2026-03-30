La historia real de Emergencia radioactiva, la miniserie de Netflix que es furor en Argentina

Netflix revivió uno de los peores accidentes en la historia de Brasil con la nueva miniserie que añadió a su catálogo: Emergencia radiactiva. Durante los primeros días se ubicó en el top 10 hasta alcanzar el punto más alto. A pesar de que parece una producción de ciencia ficción apocalíptica, lo cierto es que relata uno de los episodios más oscuros del país vecino que ocurrió en 1987.

La miniserie tiene 5 capítulos y fue dirigida por Fernando Coimbra. A medida que avanza la trama, que tiene como eje central la pérdida del material tóxico cesio-137, enseña la repercusión que tuvo en la ciudad de Goiânia y cómo se vio afectada su población por el error de manipular una máquina de radioterapia.

La historia comienza cuando dos amigos hallan una máquina de radioterapia abandonada, sin saber que contenía cesio-137 (Fuente: Netflix)

De acuerdo a lo consignado en Tudum, el thriller brasileño entrelaza múltiples puntos de vista “para ofrecer al público una visión completa de los tres meses y medio de terror provocados por un simple robo, y de los esfuerzos titánicos de las comunidades científicas y médicas de Brasil para restablecer la seguridad pública”.

La historia detrás de Emergencia radioactiva

Todo comenzó hace casi 40 años, cuando dos personas que recogían basura en Goiânia, estado de Goáis, ingresaron en una clínica abandonada en la que hallaron una máquina de radioterapia en pleno deterioro. En ese entonces desconocían para qué servía y si podría representar un riesgo para sus vidas.

El desastre de cecio-137 se convirtió en un peligro que afectó y contaminó a 250 personas, de las cuales cuatro murieron (Fuente: Netflix)

De inmediato desarmaron el aparato y se lo llevaron a sus casas. Con la intención de venderlo a un chatarrero, desmantelaron los restos y allí encontraron, muy bien conservado, un cilindro con un líquido azul brillante. Se trataba del cesio-137, un tipo de residuo radiactivo perjudicial para la salud humana.

En pocos días, los dos jóvenes que habían hallado la sustancia se pintaron la cara para el carnaval y lo compartieron con el resto de sus amigos y vecinos. Los efectos de la radiación no tardaron en llegar, pero nadie comprendía por qué.

Gracias a la desconfianza de la esposa del chatarrero, que relacionó el líquido azul con los síntomas de malestar, es que consultó a un centro médico, en particular porque su sobrina de seis años parecía enferma.

La investigación demandó tres meses y las autoridades estatales analizaron a 110.000 personas (Fuente: Netflix)

Con la alarma encendida en el vecindario, se contactaron con el físico Walter Mendes Ferreira, que contribuyó en la investigación del hecho y en detectar el origen de la pérdida del cesio-137. Asimismo, intervino la Comisión Brasileña de Energía Nuclear, que analizó a 110.000 personas, de las cuales 250 resultaron afectadas por el material tóxico y otras cuatro murieron.

El accidente en Goiânia fue catalogado como el peor fuera de una planta nuclear y el más trágico después del ocurrido en Chernóbil, Ucrania. Pese a que se intentó mantener la reserva sobre el caso, en Brasil resonó por todos los rincones. La Justicia actuó de inmediato y sancionó a las cinco personas que dejaron abandonada la máquina en la clínica con una pena de tres años y medio de cárcel por homicidio, aunque cumplieron la condena con trabajo comunitario.

Del total de personas analizadas 250 resultaron contaminadas (Fuente: Netflix)

Emergencia radiactiva fue creada por Gustavo Lipsztein, codirigida por Iberê Carvalho, producida por Caio Gullane y Fabiano Gullane, y escrita por Gustavo Lipsztein, Rafael Spínola, Fernando Coimbra, Stephanie Degreas y Fernando Garrido.

Johnny Massaro, Paulo Gorgulho, Tuca Andrada, Bukassa Kabengele, Ana Costa, Alan Rocha, Marina Merlino, William Costa, Antonio Saboia, Luiz Bertazzo, Clarissa Kiste y Douglas Simon, Leandra Leal y Emílio de Mello, conforman el elenco.