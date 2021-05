El lado oscuro de Ashton Kutcher: del escándalo por sus infidelidades al juicio por un brutal asesinato

Ashton Kutcher comenzó su carrera como modelo, actor y productor. Con su papel en That 70′s Show como uno de los más populares y el éxito de Punk’d, el programa que produjo y condujo en MTV, casi toda su carrera se desarrolló en el mundo del cine y la televisión. Hoy, sin embargo, su actividad está enfocada en el mundo de los negocios: es inversor de gigantes de Silicon Valley como WeWork, Uber y Airbnb. Aunque varios de sus papeles gozaron de gran popularidad y llegaron a consagrarlo como uno de los nombres más codiciados de la TV y el cine estadounidenses, dos oscuros sucesos de su vida privada terminaron salpicando su carrera: su escandaloso divorcio con Demi Moore y el asesinato de una expareja, en cuya escena del crimen aparecieron sus huellas digitales.

Su ascenso a la fama

El primer papel relevante que interpretó Kutcher fue el de Kelso en la serie That ‘70s Show, donde conoció a su actual esposa, Mila Kunis. A pesar de haber entablado amistad con la madre de sus dos hijos en aquella producción, el romance entre los actores comenzó años después, luego de que Kutcher se divorciara de su primera pareja. Además de la serie retro, por esos años, el programa Punk’d de MTV, en el que él ofició como conductor y productor, también contribuyó a su gran exposición y planteó un futuro prometedor para su carrera en el mundo del entretenimiento. El ciclo, que era una suerte de reality show, consistía en hacer bromas con el formato de “cámara oculta” y generar situaciones graciosas, incómodas e, incluso, desagradables.

Ashton Kutcher en That 70´s Show, el papel que catapultó su carrera

Su carrera continuó con éxitos como El efecto mariposa (2004), Muy parecido al amor (2005), Guardianes de altamar (2006), Locura de amor en Las Vegas (2008), Amigos con derechos (2011) y la serie Two and a Half Men, donde actuó entre 2011 y 2015. Sin embargo, una de las razones por las que Ashton captó la atención de los medios de comunicación fue su historia con Demi Moore. Desde el comienzo, la diferencia de edad entre ambos (ella es 16 años mayor que él) hizo que la prensa posara los ojos en la pareja. En particular, revistas del corazón y programas de televisión se dedicaron a informar sobre su ruptura, que estuvo lejos de ser silenciosa y amable. Luego de que se hicieran públicas las fotos en las que Kutcher aparecía con varias mujeres, fue Moore quien tomó la decisión. “Es con gran tristeza que he decidido terminar mi matrimonio de seis años con Ashton. Como mujer, como madre y como esposa, hay ciertos valores y votos que mantengo como sagrados, y es en este espíritu que he decidido seguir adelante con mi vida”, anunció la actriz en 2005 en un comunicado.

El brutal asesinato en el que se vio involucrado

Años antes de su romance con Moore, en 2001, Kutcher comenzó a salir con Ashley Ellerin, una joven de 22 años que fue asesinada en su departamento de Hollywood, donde su cuerpo apareció con 47 puñaladas. Esa noche, el actor había quedado en pasar a buscarla para salir juntos, pero llegó dos horas tarde. Ashton se presentó en el domicilio de Ellerin, tocó el timbre y nadie respondió. Miró en dirección a la ventana y descubrió lo que creía “una mancha de vino tinto”. Luego descubriría que, en realidad, se trataba de la sangre que había salpicado el vidrio. Según su testimonio, se fue a su casa porque creyó que, por su demora, Ashley “simplemente había salido”.

Ashton Kutcher se convirtió en uno de los nombres más buscados de la TV y el cine estadounidense a principios de los años 2000, en la misma época en la que se vio envuelto en un escabroso juicio

A la mañana siguiente, la compañera de cuarto de la veinteañera encontró el cadáver en el suelo. En las primeras versiones, todos apuntaron contra el actor, que no solo era pareja de Ellerin, sino que además iba a verla esa misma noche: el asesinato se produjo en el mismo horario en el que se suponía que iban encontrarse. Durante la investigación, Kutcher debió declarar en varias oportunidades, en las que explicó su confusión respecto a las manchas de la ventana. “La cagué”, admitió.

Durante años, el crimen permaneció impune hasta que, finalmente, la investigación apuntó a Michael Gargiulo, un asesino serial conocido por la prensa como el “destripador de Hollywood”. El hombre, un técnico de aire acondicionado, fue hallado culpable de atacar a otras cuatro mujeres entre 1993 y 2005, tres de las cuales perdieron la vida. Esa cuarta mujer que sobrevivió al ataque aportó el testimonio clave que le permitió a la policía identificar al agresor.

El actor fue sospechoso por la muerte de Ashley Ellerin luego de que la policía encontrara sus huellas dactilares en la escena del crimen AP

Manipulación, mentiras e infidelidades: las revelaciones de Demi Moore

En el comunicado sobre su divorcio, Moore dio a entender que algunos códigos se habían quebrado en la pareja. Las fotos que terminaron de detonar la ruptura mostraban al actor, que en ese momento tenía 33 años, con varias mujeres en un jacuzzi, una prueba irrefutable de algo que llevaba meses como un gran rumor: que Kutcher le era infiel a su esposa.

Para la prensa de espectáculos, la separación de los actores fue uno de los grandes sucesos de 2011. Sin embargo, en la intimidad, quebró la salud mental y física de la actriz, que ocho años más tarde publicó un libro y contó el profundo impacto que tuvo en su vida. En Inside Out: My Story, Demi, que había logrado recuperarse de su adicción al alcohol cuando conoció a Ashton, reveló que tuvo una grave recaída al enterarse de las infidelidades que desencadenaron el divorcio.

Ashton Kutcher junto a Demi Moore, antes del polémico divorcio

En su autobiografía, Moore se extendió sobre los detalles de su matrimonio y contó que desde hacía un tiempo, habían empezado a invitar a otras personas para mantener relaciones sexuales, lo que, de a poco, comenzó a erosionar la confianza y la intimidad entre ambos. Además, cuando ella empezó a cuestionar sus infidelidades, él alegaba que no había diferencia entre lo que ocurría entre las paredes de su habitación y sus aventuras extramatrimoniales.

“Cuando expresó su fantasía de traer a una tercera persona a nuestra cama, no dije que no. Quería mostrarle lo genial y divertido que podría ser”, confesó en su libro. “Accedí a hacer un trío en dos ocasiones, lo que lejos de ser positivo para la pareja marcó el principio del fin de la relación. Fue un error y la excusa perfecta que él usó para tener relaciones con otras mujeres”, agregó.

Testimonios de otras mujeres

Más allá de las imágenes que fueron divulgadas de su marido en aquel jacuzzi, Moore tuvo otras pruebas de que el actor le estaba siendo infiel. En medio de una enorme cobertura mediática, la prensa consiguió dar con dos mujeres que supuestamente habían intimado con él: Brittney Jones y Sara Leal.

Sara Leal, una de las "terceras en discordia" en la relación de Kutcher y Moore celebuzz.com

Según publicó US Weekly, Leal tuvo una “noche salvaje” con Kutcher en un lujoso hotel de San Diego. Tras enterarse, Demi increpó a su esposo, quien no intentó negar las acusaciones. Jones, en cambio, tuvo un encuentro en la casa en la que Ashton convivía con Moore y las hijas que la actriz tuvo con Bruce Willis. De acuerdo con el relato de Jones para Star, tuvieron relaciones en el sillón, ya que él no quiso invitarla a su habitación. En ese caso, el actor desmintió las declaraciones, pero el daño estaba hecho.

“Como habíamos traído a terceras personas a nuestra relación, dijo Ashton, eso borraba los límites y, en cierto modo, justificaba lo que él había hecho”, sostuvo Demi en su libro. En líneas generales, consideró que ella había sido demasiado flexible con las exigencias de Kutcher. “Lo puse en primer lugar en todo momento”, reflexionó. “Traté de adaptarme al molde de la mujer que él quería que fuera”.

LA NACION